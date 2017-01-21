به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نخستین اجلاس گفتوگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، صبح امروز، شنبه ۲ بهمن با حضور متفکرانی از ایران، سوریه، عراق، کویت، لبنان، اردن، الجزایر، بحرین، تونس، عمان و سودان در حسینیه الزهرا (س) آغاز به کار کرد.
حسامالدین آشنا در مراسم افتتاحیه این اجلاس با اشاره به توسعه سطح تعاملات فرهنگی ایران و جهان عرب گفت: کشورهای مسلمان نیاز به وحدت و توسعه منابع انسانی و مشارکت مردمی دارند.
وی یادآور شد: با وجود شرایط بحرانی منطقه، این سوال مطرح میشود که آیا این نشست میتواند ثمربخش باشد یا خیر؟ با وجود آن که جهان اسلام تمام راهکارهای نزدیک به هم را از دست داده است. در این میان تنها راهی که سیاستمداران نپیموده اند، مسیر فرهنگ و هنر است که به وسیله اهالی قلم باید از این راه کمال استفاده را در مسیر تحقق اهداف استفاده کرد.
آشنا تصریح کرد: وضعیت کنونی درگیریها بر حول محور موازنه قدرت در منطقه میچرخد، دلیل آن هم این است که برخی از بازیگران مهم از عرصه خارج شده اند و بازیگران جدید آن را گرفتهاند، به دلیل هراس در برخی کشورها شرایطی به وجود آمده است که باعث درگیری رسانهای شده است، براساس این قرائت باید گفت علت این مساله پذیرفتن قدرت برتر در منطقه است، این ایده میتواند به اعتقاد حکومتها مبنی بر آرزوی تاریخی که آنها دارند کمک کند.
مشاور فرهنگی رئیس جمهور گفت: البته کشورهای منطقه از این اندیشه غافل شدهاند که شرایط در منطقه عوض شده است، همچنین عدم ارتباط منطقه با یکدیگر باعث شده که دیگر نتوانیم ثبات لازم را شاهد باشیم. علت هم این است که فرصت توسعه برای تحقق یک کشور واحد امکانپذیر نیست و توسعه در برخی کشورها به یک نظم و انضباط خاصی تبدیل شده است.
وی افزود: اندیشه دیگری که این روزها مطرح شده است این که براساس آن منطقه قویتر و برتر در منطقه چیست، در این دیدگاه از نظر ما منطقه برتر مهم است، کشورهای منطقه ما نیاز به وحدت و توسعه منابع انسانی و مشارکت مردمی دارند.
آشنا، یادآور شد: تلاش برای حل بحرانها و دستیابی به فرصتهای اقتصادی و رسیدگی به مناطق آسیب دیده شرایطی است که با آن میتوان مسیر منطقه را عوض کرد و این تنها فرصتی است که میتواند سلطه گری یک کشور را از بین ببرد.
وی افزود: آنچه در منطقه به وجود آمده، رویارویی دو دیدگاه است که یکی دیدگاه تاریخی و غیرمنطقی در برخورد با مسائل کنونی است و در واقع نمیتواند بپذیرد که اتفاق جدیدی در منطقه رخ دهد، گروه دوم هم معتقد است نمیتوان هویت فرهنگ جدید را نادیده گرفت و راه برون رفت آن را میتوان پیدا کرد، جوانان بیشتر پیرو گروه دوم هستند.
مشاور فرهنگی رئیس جمهور با بیان اینکه چه کسی میتواند راه خروج از بحران را نشان دهد، گفت: باید گفت جز فرهنگ دوستان و اندیشمندان کسی نمیتواند به حل این بحرانها کمک کند، طبق مطالعات انجام شده در ریاست جمهوری، قبل از توافق هستهای به این نتیجه رسیدیم هیچ افقی برای ترسیم آینده وجود ندارد، اینجاست که نقش متفکران و صاحبنظران مشخص میشود زیرا در ترسیم برنامه آینده برای جوامع کارساز هستند، در اصل به دور از هر هم و غمی میتوان این ایده را پذیرفت.
آشنا گفت: وضعیت کنونی رهآوردی برای افق آینده نیست، عدم درک درست از مفاهیم پیشرفت نیاز به تعامل هرچه بیشتر اصحاب علم و فرهنگ دارد که با قلم به دستان این حوزه محقق میشود که البته در این راستا نیازمند تشریک مساعی دارد، راههای قبل برای آینده کارساز نیست، گفتگوهای آینده نیاز به بازنگری دارد و امید است طرح این افکار راه خوبی پیشرو علما باز کند.
بنا بر اعلام این خبر، نخستین اجلاس گفتوگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، (۲ بهمن ماه) با حضور ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، حسامالدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور، حجتالاسلام والسلمین سید ابوالحسن نواب رییس دانشگاه ادیان و مذاهب منوچهر متکی، معاون بینالملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مسعود فکری، دبیر علمی همایش، محمد مهدی طهرانچی، رییس دانشگاه شهید بهشتی و رییس دبیرخانه گفتوگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، مهدی محقق و نمایندگانی از اندیشمندان عرب در حسینیه الزهرای (س) این سازمان افتتاح شد.
در این اجلاس ۸۵ اندیشمند از کشورهای الجزایر، تونس، مصر، مراکش، سوریه، لبنان، عراق، اردن، کویت و عمان حضور دارند که در شش کمیسیون مختلف شامل: ظرفیتهای علمی ایران و جهان عرب برای تعامل و گفتوگویهای فرهنگی، روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب و نقش آن در گفتوگویهای فرهنگی، گفتوگویهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت، رسانه و نقش آن در گفتوگویهای فرهنگی ایران و عرب، جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفتوگویهای فرهنگی و همچنین جوانان ایران و جهان عرب و جایگاه آنان در گفتوگویهای فرهنگی در دانشگاههای شهید بهشتی، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی، الزهرا (س)، امام خمینی (ره) قزوین و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، به بیان دیگاههای خود خواهند پرداخت.
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