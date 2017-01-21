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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۲۱

در بیروت؛

«ابراهیم الجعفری» با «میشل عون» دیدار کرد

«ابراهیم الجعفری» با «میشل عون» دیدار کرد

«ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق با «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان، در شهر بیروت دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق که به بیروت سفر کرده است با «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات منطقه و راهکارهای تقویت روابط دوجانبه تأکید کردند.

میشل عون در جریان این دیدار تأکید کرد: لبنان توانست مرحله سختی را پشت سر بگذارد و اکنون ما به فکر تقویت تمامی ظرفیت های خود در زمینه های مختلف هستیم.

وزیر خارجه عراق در جریان این دیدار رسما از رئیس جمهوری لبنان برای سفر به بغداد دعوت به عمل آورد.

گفتنی است، الجعفری پیش از دیدار با میشل عون، با وزیر خارجه لبنان دیدار کرده بود.

کد مطلب 3883385

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