جزئیات تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در نه ماهه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۳۸۲۴.۵ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۵۹.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۳.۵ درصد) افزایش داشته است.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۹ ماهه سال جاری مبلغ ۲۴۵۰.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۷۳.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۶.۱ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه سال جاری معادل ۹۰۶.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص۳۷.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲۴۵۰.۶ هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه میشود از ۱۱۰۷.۶ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۸ درصد آن (مبلغ ۹۰۶.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
تعداد ۲۳۸۲۰۲ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۶۵۰ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها است. در ضمن در بخش خدمات تعداد ۳۱۱۷۸۰۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۹ میلیون ریال پرداخت شده است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
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