خرید و فروش مرغ گوشتی زنده در آذربایجان غربی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل کریم زاده ظهر شنبه در جلسه سازماندهی وضعیت خرید و فروش مرغ زنده در استان اظهارداشت: به منظور مبارزه با بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان و نیز رعایت بهداشت هر گونه کشتار مرغ زنده در استان به ویژه در جنوب آذربایجان غربی که بیشتر رواج دارد، ممنوع بوده و در صورت مشاهده با متخلفان به شدت برخورد می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از کشتارگاههای مرغ استان، افزود: در حال حاضر بر اساس نتایج آخرین رصدها و کنترل‌های آزمایشگاهی استان آذربایجان‌غربی عاری از هر گونه بیماری آنفلونزای طیور است.

کریم زاده با بیان اینکه سلامت و کیفیت محصولات تولیدی مهمترین عامل در امر صادرات به بازارهای جهانی است، تصریح کرد: باید نظارت و کنترل در پنج قرنطینه دام و طیور موجود در مبادی ورودی این استان باید افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بر اهمیت برگزاری نشست با روحانیان در راستای ترویج استفاده از مرغ‌های کشتارشده در کشتارگاه‌های تحت نظارت دامپزشکی تاکید کرد.

وی یاد آور شد: روحانیان استان می‌توانند در زمینه توجیه مردم نسبت به خودداری از خرید و فروش مرغ زنده در سطح شهرها و روستاها نقش مهمی داشته باشند چراکه چرخه بیماری با زنده فروشی به گردش در می‌آید که با جلوگیری از زنده فروشی می‌توان از وقوع این بیماری پیشگیری کرد.

کریم زاده با تاکید بر لزوم مشارکت و تعامل بیشتر تشکلها و واحدهای تولیدی برای پیشگیری از وقوع این بیماری، خاطر نشان کرد: در راستای جلوگیری از فروش مرغ زنده در شهرها، حمایت از کشتارگاه‌های مرغ که نیازمند سرمایه در گردش هستند، جزو برنامه‌های در دستورکار در این استان است.

مدیر کل اداره دامپزشکی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: سامانه ورود ثبت ورود جوجه یکروزه از پارسال شروع شده و باید باتوجه به آمار جوجه یکروزه ثبت شده مرغ توسط مرغداری تحویل کشتارگاه شود.

شهرام دیلمقانی از مردم استان درخواست کرد در جهت تأمین سلامت و امنیت غذایی خود از خرید مرغ زنده خودداری کنند و تنها مرغ‌های کشتار روز کشتارگاه با بسته بندی مناسب را تهیه کنند و همچنین از شکار و ذبح هرگونه پرنده وحشی جدا پرهیز کنند.