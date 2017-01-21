اجرای ۱۰۰ برنامه از سوی تبلیغات اسلامی لرستان برای کاهش طلاق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد غلامی ظهر امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در همه مناطق محروم و دور افتاده استان روحانی مستقر کرده است، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در مناطق مختلف شهر خرم آباد از جمله منطقه علی آباد و در همه شهرستان ها روحانی مستقر کرده است.

وی با بیان اینکه در حوزه کاهش طلاق ۱۰۰ جلسه را با فعالین فرهنگی سازمان تبلغیات اسلامی داشته ایم، تصریح کرد: اجرای گفتمان های دینی از دیگر برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه کاهش طلاق بوده است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان ادامه داد: از جمله برنامه های ۱۰۴ روحانی مستقر در استان علاوه بر روحانیون طرح هجرت، تقویت باورهای اعتقادی و تشویق جوانان به ازدواج و کاهش طلاق بوده است.