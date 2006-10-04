ابزار بخيه هوشمند براي جراحي هاي اندوسكوپيك و روباتيك طراحي شد

مهندس سيامك حاجي زاده طراح و سازنده اين ابزار در گفتگو با خبرنگار فناوري مهر گفت: با توجه به اينكه جراح به طور مستقيم با بافت كار نمي كند و حس لمسي خود را از دست داده و نمي تواند به صورت واقعي بافت را لمس كند، طراحي و ساخت اين ابزار در دستور كار قرار گرفت.

وي افزود: اين ابزار با بررسي حركت دست جراح در يك سري تحليل هاي ديناميكي و از طريق دريافت ايده از حركت دست جراح طراحي و ساخته شد. با نصب آن بر روي بازوهاي روبات در جراحي هاي روباتيك، اين ابزار به صورت كاملا هوشمند عمليات بخيه زدن را انجام مي دهد.

حاجي زاده يادآور شد : طراحي و ساخت اين ابزار با همكاري و مشاوره هاي پروفسور هرفرمه منش صورت گرفت.

مهندس حاجي زاده با اشاره به ارائه اين طرح در سه كنگره علمي و پزشكي معتبر جهاني در دانشگاه ام .آي تي و مين سوتاي آمريكا و مونيخ آلمان و چاپ آن در مجله مهندسي پزشكي آمريكا خاطر نشان كرد : اين ابزار با استفاده از سيستم مكاترونيكي و با بهره گيري از موتورهاي الكترونيكي بسيار دقيق و كوچك، عمليات بخيه زدن را در تمامي جراحي ها به خصوص جراحي روباتيك انجام مي دهد.