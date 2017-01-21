قیام مسلحانه ۲ بهمن ماه ۵۷ مردم ارومیه، موتور محرک انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن کرمی ظهر شنبه در آیین بزرگداشت حماسه دوم بهمن ماه مردم ارومیه اظهارداشت: مردم ارومیه در مسیر انقلاب مجاهدت فراوانی کرده و در دوم بهمن نشان دادند که چه شجاعتی دارند.

وی با بیان اینکه انقلابی باید علیه دشمن ایستادگی داشته و تقوا داشته باشد افزود: حجت الاسلام حسنی موتور محرکه در دوران مبارزه در ارومیه و منطقه بود که توانست در اثر گذاری انقلاب اسلامی اثرات بسیاری داشته باشد.

سردار کرمی با اشاره به اینکه روز دوم بهمن ماه نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود عنوان کرد: دوم بهمن ۵۷ نماد ولایت مداری، اتحاد و انسجام مردم ارومیه است و حجت الاسلام حسنی که در رأس مبارزین رژیم طاغت هستند موتور محرک انقلاب در ارومیه و منطقه محسوب می شودند.

وی با اعلام اینکه این روز و نام و یاد مجاهدین ۲ بهمن بایستی همیشه درتاریخ انقلاب اسلامی جاودانه بماند افزود: چراکه این روز نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران می‌باشد.

سردار کرمی اظهار داشت: مبارزین انقلابی ارومیه در چنین روزی با یک حرکت شجاعانه ارکان پوشالی رژیم ستمشاهی را تضعیف نموده‌اند.

وی حضور مسلحانه مبارزین انقلاب در دوم بهمن ۵۷ را بسیار تاثیرگذار در تثبیت امنیت آینده این استان عنوان کرد و افزود: بطوریکه باعث جلگیری از توطئه‌های بعدی دشمنان علیه نظام و انقلاب اسلامی در آذربایجان غربی شد.

سردار کرمی خاطرنشان کرد: بنابراین گرامیداشت ۲ بهمن ۵۷ به دلیل اینکه حماسه ارزشمند در تاریخ انقلاب است نبایستی تنها به برگزاری یک مراسم گرامیداشت ختم شود.

وی تصریح کرد: ای کاش این گونه مراسمات و انتقال فرهنگ و پیام حماسه ۲ بهمن در مجالس مختلف و در بین اقشار مختلف مردم تببین و تشریح شود.

فرمانده یگان ویژه پاسداران ناجا انقلابی گری و انقلابی بودن را از دیگر پیام‌های مهم این حماسه بزرگ عنوان کرد و گفت: اگر می‌خواهیم این حماسه زنده نگه داشته شود بایستی با توجه به فرامین رهبری روحیه استکبارستیزی و شهادت طلبی را در خود حفظ و تقویت کنیم.

سردار کرمی با اشاره به نزدیکی ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی نیز یادآور شد: برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل بایستی مؤلفه‌هایی نظیر اینکه قبول کردن امام به عنوان الگوی کامل، فراموش نکردن تجربه‌های لازم از مذاکرات هسته‌ای، اتحاد دولت و ملت، تقابل با آمریکا برای همیشه و حفظ خطوط فاسد بین دشمن توجه شود.