پرچم ایران در پایانه مرزی آستارا نیمه افراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل شهادت آتش نشانان فداکار ایرانی حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران و اعلام یک روز عزای عمومی در کشور پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در محل پایانه مرزی آستارا و در مرز پرتردد ایران و جمهوری آذربایجان از صبح شنبه نیمه افراشته شد.

مدیر پایانه مرزی آستارا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نیمه افراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در محل محوطه پایانه مرزی آستارا و به احترام آتش نشانان شهید و ایثارگری آنان در حادثه پلاسکو اظهار کرد: فداکاری ماموران متعهد آتش نشانی در جریان نجات جان مردم و اطفای حریق، نشانه ادای دین به وظیفه و شجاعت همراه با عشق به وطن آنان است.

جلال دیانسایی با بیان اینکه آتش نشانان کشورمان قهرمانانه برای مهار آتش سوزی در ساختمان پلاسکو تلاش کرده و شهید شدند، افزود: آتش نشانی با عشق، شجاعت و جسارت آمیخته است.

وی در ادامه با اشاره به نصب جدید میله و پرچم ملی کشور و اهتزاز آن در محل محوطه پایانه مرزی آستارا در مرز ایران و جمهوری آذربایجان گفت: ورودی مرز کشور آبرو و حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی شهرستان مرزی آستارا را پیشانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و جلوه ای از اقتدار این نظام عنوان و اظهار کرد: ما باید صلابت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در همه ابعاد نشان دهیم.

دیانسایی تصریح کرد: پرچم، نماد کشور عزیز ما است و مفتخریم که در سایه اسلام و ولایت پرچم ایران اسلامی را به اهتزاز در می آوریم.

مدیر پایانه مرزی آستارا بر افراشته شدن پرچم در مبادی ورودی کشور را نشانه اهتمام مسئولان به قداست پرچم نظام مقدس جمهوری دانست و گفت: یک فرد خارجی وقتی وارد کشور ما می شود، باید با پرچم ملی ایران به عنوان مهمترین نماد کشور آشنا شود.