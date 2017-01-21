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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۲۹

عملیات مشترک پلیس خراسان رضوی و کرمان برای کشف ۳۳۷ کیلوگرم تریاک

عملیات مشترک پلیس خراسان رضوی و کرمان برای کشف ۳۳۷ کیلوگرم تریاک

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از ردزنی و کشف ۳۳۷ کیلوگرم تریاک با همکاری پلیس استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهمن امیری مقدم در تشریح این عملیات گفت: در تداوم مبارزه بی امان با عاملان قاچاق مواد خانمانسوز مخدر و با کسب اطلاعاتی مبنی بر انتقال محموله سنگین مواد افیونی از استان کرمان به مشهد، جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی وارد عمل شدند.

وی افزود: پس از ردزنی های گسترده و دقیق ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در عملیاتی مشترک و هماهنگ با پلیس کرمان، خودروی وانت بار حامل مواد افیونی که یک خودروی وانت سفید رنگ نیز راه پاک آن بود را در استان کرمان و در مسیر قاچاق به مشهد توقیف کردند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی اظهار کرد: در بازرسی از خودروی وانت بار ۳۳۷ کیلوگرم تریاک کشف و پلیس دو سوداگر مرگ را دستگیر کرد.

کد مطلب 3883428

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