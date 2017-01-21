مهمترین الزام مهندسی تمدن نوین اسلامی شبکه اطلاعات کارآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی «الزامات تکوین تمدن نوین اسلامی» برگزار شد.

در این نشست که در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و در شهر مقدس قم منعقد شد، حجج الاسلام دکتر مصطفی جمالی و دکتر مهدی امیری به ایراد سخن پرداختند و دکتر محمد رضا بهمنی و حجت الاسلام دکتر احمد رهدار نیز به عنوان ناقد حضور داشتند.

در ادامه چکیده ای از سخنرانی مصطفی جمالی، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم از نظرتان می گذرد.

انقلاب اسلامی با آرمان تمدن اسلامی در عصری پا به عرصه وجود گذاشت که جامعه پردازی و تمدن سازی در این عصر تفاوت جدی و جوهری با عصر گذشته دارد و لذا بدون توجه به الزامات تمدن سازی در عصر حاضر نه تنها آرمان انقلاب قابل تحقق نخواهد بود بلکه اصل حیات و بسط انقلاب اسلامی امکان پذیر نمی باشد.

مهمترین الزام، تغییر رویکرد تمامی اندیشمندان، نخبگان و مدیران در موضوع فعل خود و اتخاد رویکردی تمدنی می باشد. رویکرد تمدنی رویکردی فراتر از رویکرد ملی است و توجه تام به بنیانهای اصیل مورد پذیرش جهان اسلام همچون توحید و جریان ولایت الهیه در همه حوزهای حیات انسانی دارد و به دنبال استفاده بهینه از تمامی ظرفیت جهان اسلام جهت وحدت بخشی در این راستا می باشد.

الزام دیگر در مهندسی تمدن اسلامی توجه به نقش تغییر تمایلات اجتماعی و به ویژه کارکرد هنر در تغییر انگیزهای اجتماعی در راستای تحقق عزم اجتماعی جهت دستیابی به تمدن اسلامی می باشد.

از دیگر الزامات تمدن سازی توجه به ویژگی های جامعه پردازی در عصر حاضر است ویژگیهایی همچون ارتباط تمامی عرصه های حیات فردی و اجتماعی بشر، مدیریت پذیری تمامی ابعاد تمدنی و جهانی سازی در دنیای امروز که تمدن مادی لیبرال واجد آن می باشد و مدعی تمدن پایان تاریخ است.

آخرین و مهمترین الزام مهندسی تمدن نوین اسلامی دستیابی به شبکه اطلاعات نظام مند و کارآمد است که از طرفی ریشه در معارف بنیادین اسلامی داشته و از طرفی از کارآمدی بالا در مهندسی تمدن اسلامی برخوردار باشد.

بالطبع این شبکه اطلاعات از سه لایه «فقه تمدنی، علوم تمدنی، الگوهای پیشرفت» می باشد که بر اساس مدیریت شبکه ای باید از تمامی ظرفیت های پژوهشی جهان اسلام در راستای تولید چنین شبکه اطلاعات بهرمند بود، همچنان که کفر جهانی با مدیریت شبکه ای اطلاعات و استفاده از تمامی ظرفیتهای علمی جهان، حتی ظرفیت های علمی جهان اسلامی به چنین شبکه ای از اطلاعات و علوم دست پیدا کرده و مدعی مدیریت جهانی عالم می باشد.