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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۰۷

هفته سوم لیگ اسکی به یاد شهدای آتش نشان برگزار شد

هفته سوم لیگ اسکی به یاد شهدای آتش نشان برگزار شد

روز نخست هفته سوم لیگ اسکی صحرانوردی به یاد شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو در مجموعه کلوپ نور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست هفته سوم لیگ اسکی صحرانوردی به میزبانی پیست شهدای تیپ ۶۵ ارتش در مجموعه بین المللی کلوپ نور برگزار شد. در بخش مردان و در رشته ۱۵ کیلومتر کلاسیک سید ستار صید از تیم هیات اسکی سپاه عنوان نخست را بدست آورد. یاسین شمشکی از هیات اسکی استان تهران در جایگاه دوم قرار گرفت و یعقوب کیاشمشکی از هیات اسکی سپاه سوم شد.

همچنین در بخش بانوان که در رشته ۱۰ کیلومتر کلاسیک برگزار شد، سمانه بیرامی باهر اول شد، فرزانه رضاسلطانی عنوان دوم را بدست آورد و گلناز ساوجی در جایگاه سوم قرار گرفت. هرسه این اسکی بازان از هیات اسکی تهران بودند.این رقابتها فردا (یکشنبه) نیز دنبال خواهد شد.

اقدام تحسین برانگیز فدراسیون اسکی در هفته سوم رقابتهای لیگ اسکی نامگذاری مسابقات به عنوان "شهدای آتش نشان" حادثه پلاسکو بود.

کد مطلب 3883435

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