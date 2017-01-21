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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۵۹

سه مامور پلیس قلابی در اراک دستگیر شدند/اخاذی تحت عنوان پلیس

سه مامور پلیس قلابی در اراک دستگیر شدند/اخاذی تحت عنوان پلیس

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان اراک گفت: سه جوانی که با معرفی خود به عنوان مامور پلیس، در یکی از استان های همجوار اخاذی کرده بودند، در عملیات پلیس شهرستان اراک دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، شهرام امیریان اظهار داشت:‌ چند روز قبل گزارشی از یکی از استان های همجوار به پلیس استان اعلام شد که سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری که خود را مامور پلیس معرفی کرده بودند، در یکی از محورهای مواصلاتی با توقف یک دستگاه خودرو، ۱۴ میلیون ریال وجه نقد را از وی اخذ کرده و متواری شده اند.

وی افزود:‌ بلافاصله تمهیدات لازم برای شناسایی و دستگیری این افراد آغاز شد و در نهایت، ماموران پاسگاه انتظامی مشک آباد شهرستان اراک موفق شدند، خودرو را شناسایی و در عملیاتی متوقف کنند.

امیریان بیان کرد: در این عملیات سه سرنشین خودرو دستگیر شدند و تعدادی تجهیزات پلیسی نیز از آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک ادامه داد:‌ در تحقیقات مقدماتی و با توجه به اسناد و مدارکی که در روند بررسی ها به دست آمد، دستگیر شدگان به جرم خود اعتراف کرده و برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 3883436

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