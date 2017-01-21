ساختمان ۱۴ واحدی در شهر اصفهان به مجتمع ۷۰ واحدی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله صلواتی ظهر شنبه در یکصد و شصت و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه حوادثی همچون حادثه پلاسکو در شهر اصفهان نیز قابل پیش‌بینی است، اظهار داشت: از این رو باید در همه شهرهای کشور به این مهم توجه شود و اقدامات ایمنی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در برخی از ساختمان‌های تجاری شهر اصفهان تخلفات بارزی مشهود است، گفت: از جمله این تخلفات می‌توان به تبدیل مجتمع تجاری ۱۴ واحدی به ۷۰ واحدی اشاره کرد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین به ساماندهی ترافیک موجود در اطراف سیتی سنتر اشاره کرد و بیان داشت: در اطراف این مرکز خرید که مورد اقبال مردم نیز قرار گرفته است ترافیک زیادی وجود دارد که باید کنترل و مدیریت شود.

وی در ادامه ایمن‌سازی و نصب پله‌های فرار در ساختمان‌ها و همچنین لزوم بازنگری و تأمین ایمنی مجتمع‌های تجاری در مواقع بحران و خروج اضطراری را امری قابل توجه دانست و افزود: این اقدامات هر چه سریعتر برای جلوگیری از هر گونه حادثه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

صلواتی با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست در اصفهان امری مهم است، ادامه داد: همه باید تحقق این امر بسیج شویم و در این زمینه استفاده از سوخت پاک بیودیزلی نخستین گام تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری می‌تواند با کشت گیاهان در محدوده سجزی از فعالیت کانون‌های گرد و غبار در شهر اصفهان جلوگیری کند، ابراز داشت: در این زمینه دیگر نهادها باید همراه و همکار شهرداری باشند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با بیان اینکه پس از یک سال پیگیری تولید سوخت سبز در حال انجام مطالعات اولیه است، افزود: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد استفاده از این سوخت در شهر اصفهان باشیم.

وی تصریح کرد: در کشورهایی مانند آرژانتین و آمریکا در حال حاضر از سوخت سبز استفاده می‌شود و نتایج بسیار خوبی را نیز به همراه داشته است.