آمادگی صدا و سیمای ایلام برای پوشش برنامه های دهه فجر

به گزرش خبرنگار مهر، توفیق هقابی امروز در نشست دهه فجر ایلام در صدا و سیمای مرکز استان گفت: برنامه های امسال باید به گونه ای طراحی شود تا نسل چهارم و پنجم انقلاب به شکل بهتری با دستاوردهای انقلاب آشنا شوند.

عقابی با اشاره به اینکه بیان هنرمندانه دستاوردهای انقلاب امسال از اهمیت زیادی برخوردار است افزود: فلسفه وجودی انقلاب اسلامی که با نفس گرم امام راحل (ره) و حضور پررنگ مردم به پیروزی رسید باید به نسل جوان منتقل شود.

وی با بیان اینکه همگامی و همراهی مردم پشت سر ولایت‌فقیه بی‌نظیرترین انقلاب را به سرانجام رساند، افزود: انقلاب اسلامی یک حرکت بی‌نظیر بود که معادلات دنیا را تغییر داد و موجب ایجاد تحولی شگرف در عرصه تحولات جهانی شد.