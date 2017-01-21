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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۰۳

قائم مقام صدا و سیمای مرکز ایلام خبر داد:

آمادگی صدا و سیمای ایلام برای پوشش برنامه های دهه فجر

آمادگی صدا و سیمای ایلام برای پوشش برنامه های دهه فجر

ایلام-قائم مقام صدا و سیمای مرکز ایلام از آمادگی صدا و سیمای ایلام برای پوشش برنامه های دهه فجر خبر داد.

به گزرش خبرنگار مهر، توفیق هقابی امروز در نشست دهه فجر ایلام در صدا و سیمای مرکز استان گفت: برنامه های امسال باید به گونه ای طراحی شود تا نسل چهارم و پنجم انقلاب به شکل بهتری با دستاوردهای انقلاب آشنا شوند.

عقابی با اشاره به اینکه بیان هنرمندانه دستاوردهای انقلاب امسال از اهمیت زیادی برخوردار است افزود: فلسفه وجودی انقلاب اسلامی که با نفس گرم امام راحل (ره)  و حضور پررنگ مردم به پیروزی رسید باید به نسل جوان منتقل شود.

وی با بیان اینکه همگامی و همراهی مردم پشت سر ولایت‌فقیه بی‌نظیرترین انقلاب را به سرانجام رساند، افزود: انقلاب اسلامی یک حرکت بی‌نظیر بود که معادلات دنیا را تغییر داد و موجب ایجاد تحولی شگرف در عرصه تحولات جهانی شد.

کد مطلب 3883445

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