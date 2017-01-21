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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۰۸

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی:

سارقان حرفه‌ای مغازه‌های اراک به دام افتادند/اعتراف به ۹فقره سرقت

سارقان حرفه‌ای مغازه‌های اراک به دام افتادند/اعتراف به ۹فقره سرقت

اراک- جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: دو سارق حرفه ای که با گمراه کردن فروشندگان واحدهای صنفی در شهر اراک از مغازه های آنان سرقت کرده بودند، در عملیات پلیس آگاهی استان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند اظهار داشت:‌ چندی پیش شخصی طی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیس اعلام کرد که دخل مغازه اش توسط افرادی ناشناس سرقت شده است.

وی افزود:‌ با حضور تیم های انتظامی در محل و در بررسی دقیق موضوع، مشخص شد که دو جوان با شگردی خاص، فروشنده را گمراه کرده و اقدام به سرقت وجوه نقد از داخل مغازه اش کرده اند.

سپهوند اضافه کرد: تحقیقات پلیس برای شناسایی سارقان ادامه یافت تا اینکه در روند تحقیقات، مشخص شد چند سرقت دیگر از دخل های مغازه داران در شهر اراک به همین روش انجام شده و مشخصات دو جوان سارق در تمامی سرقت ها با هم مطابقت دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: برنامه ریزی پلیس آگاهی استان برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز شد تا اینکه یکی از آنها که در تهران سکونت داشت، شناسایی شد.

وی افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی، تیمی از کارآگاهان پلیس به تهران اعزام شدند و با وجود تغییر منزل این فرد، وی را طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.

سپهوند ادامه داد: در تکمیل تحقیقات، متهم به ۹ فقره سرقت از دخل مغازه ها در شهر اراک به کمک یکی از دوستانش اعتراف کرد و اذعان داشت که با پرسه زنی در شهر اراک، طعمه های خود را انتخاب و سرقت ها را انجام می دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد:‌ با شناسایی دیگر همدست این فرد، او نیز در عملیاتی دیگر دستگیر شد.

کد مطلب 3883448

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