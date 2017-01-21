به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند اظهار داشت:‌ چندی پیش شخصی طی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیس اعلام کرد که دخل مغازه اش توسط افرادی ناشناس سرقت شده است.

وی افزود:‌ با حضور تیم های انتظامی در محل و در بررسی دقیق موضوع، مشخص شد که دو جوان با شگردی خاص، فروشنده را گمراه کرده و اقدام به سرقت وجوه نقد از داخل مغازه اش کرده اند.

سپهوند اضافه کرد: تحقیقات پلیس برای شناسایی سارقان ادامه یافت تا اینکه در روند تحقیقات، مشخص شد چند سرقت دیگر از دخل های مغازه داران در شهر اراک به همین روش انجام شده و مشخصات دو جوان سارق در تمامی سرقت ها با هم مطابقت دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: برنامه ریزی پلیس آگاهی استان برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز شد تا اینکه یکی از آنها که در تهران سکونت داشت، شناسایی شد.

وی افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی، تیمی از کارآگاهان پلیس به تهران اعزام شدند و با وجود تغییر منزل این فرد، وی را طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.

سپهوند ادامه داد: در تکمیل تحقیقات، متهم به ۹ فقره سرقت از دخل مغازه ها در شهر اراک به کمک یکی از دوستانش اعتراف کرد و اذعان داشت که با پرسه زنی در شهر اراک، طعمه های خود را انتخاب و سرقت ها را انجام می دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد:‌ با شناسایی دیگر همدست این فرد، او نیز در عملیاتی دیگر دستگیر شد.