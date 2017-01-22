مجله مهر: «از شیر مرغ تا جان آدمیزاد» حکایت این روزهای فروشگاه‌های اینترنتی یا «نت‌ورک مارکتینگ»هاست که در این دوران گذر از بازارهای سنتی به خریدوفروش‌ آنلاین سعی می‌کنند همه‌چیز در بساط خود داشته باشند و این روزها آن‌قدر مرز بین این دو باریک شده که گاهی از دیدن بعضی کالا و خدمات آنلاین متعجب می‌شویم و حتی با معامله‌های غیرمجاز و غیرقانونی مواجه می‌شویم که به‌صورت سنتی هم روند آن به‌سختی و کاملاً پنهانی طی می‌شود.

فروش آنلاین مواد مخدر

معمولاً تصور ما از کسانی که مواد مخدر می‌فروشند، افرادی هستند که در فیلم‌ها و سریال‌ها به‌طور پنهانی و با رمز و کد، قرارومدار می‌گذارند و درنهایت با سختی و همراه با ترس فراوان این معامله انجام می‌شود و در آخر بیشتر فیلم‌ها هم این آدم‌ها به چنگ قانون می‌افتند. اما شاید گمان نکنیم که حالا دسترسی به مواد مخدر راحت‌تر از این حرف‌هاست و به‌دوراز استرس تنها با آنلاین شدن و حضور در شبکه‌های اجتماعی بتوان به آن دست پیدا کرد و مواد مخدر موردنظر را سفارش داد و مقابل درب خانه تحویل گرفت!

از اسلحه شکاری تا کلاشینکف!

ایران جزو کشورهایی است که نه‌تنها خریدوفروش که حتی حمل کردن اسلحه شکاری هم خیلی در آن مرسوم نیست و اما جالب است بدانید در چنین فضایی ما با صفحاتی در شبکه‌های مجازی روبه‌رو می‌شویم که اقدام به تبلیغات برای سلاح می‌کنند و ازسلاح های شکاری گرفته تا کلاشینکف را به فروش می‌رسانند. با توجه به وجود شکار غیرقانونی در کشور به نظر می‌رسد باید برای فروش اسلحه و دادن مجوز برای آن سخت‌گیری بیشتری داشت.

همه جور حیوان خانگی داریم

فروش آنلاین حیوان خانگی شاید الآن نسبت به بقیه عجایب فروشگاه‌های اینترنتی معمول‌تر شده باشد و حالا گذاشتن عکس و بیوگرافی حیوانات در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ برای آن‌ها کاملاً عادی به نظر برسد. حتی گذشته از این در بسیاری از این صفحات مشاوره‌هایی درباره این حیوانات، تغذیه آن‌ها، شیوه درست رفتار با آن‌ها و .. توضیحاتی ارائه می‌شود و مثلاً به مشتری خود می‌گویند کدام حرکت و واکنش به معنای گرسنگی و کدام حرکت نشان‌دهنده ناراحتی حیوان است. جالب است بدانید خیلی از این فروشنده‌ها جشنواره ویژه برای حیوانات خود می‌گذارند و تخفیف‌های خوبی هم به مشتریان خود می‌دهند!

گوسفند زنده!

ما عادت داریم که این عبارت را روی یک‌تکه مقوا که آن را کنار جاده فردی دست گرفته یا درنهایت آن را در سر کشتارگاه‌ها ببینیم؛ اما وقتی این عبارت بالای یک صفحه اینستاگرام نقش می‌بندد، قطعاً در برخورد اول ما را متعجب خواهد کرد. گوسفند، شتر، بوقلمون و .... تمام حیواناتی هستند که شما می‌توانید آن‌ها را مجازی سفارش بدهید و علاوه بر آن می‌توانید از فروشنده بخواهید که دام موردنظر را پرورش دهد و آن را به‌موقع عقیقه یا قربانی کند.

مشاوره سربازی؛ چگونه از سربازی معاف شوید

فقط کالاهای عجیب‌وغریب در فضای اینترنت به فروش نمی‌رسند. گاهی وقت‌ها هم خدمات عجیب‌وغریبی وجود دارند که از طریق فضای مجازی برای خود مشتری دست‌وپا می‌کنند. «مشاوره سربازی» یکی از خدماتی است که در این فضا تبلیغ می‌شود و مشتری‌هایش را بین مشمولان سربازی جست‌وجو می‌کند. این مشاور اینترنتی هم در صفحه خود عنوان کرده نه‌تنها مجوز ثبت دارد که این مشاوره زیر نظر سرهنگ و دکتر نظام‌وظیفه انجام می‌شود و به قول خودش افتخار دارد که روند معافیت و خرید سربازی برای متقاضیان خود تسریع می‌کند. نرخ مشاوره تلفنی ۴۰ هزار تومان و برای آن‌هایی که می‌خواهند حضوری مشاوره بگیرند، ۶۰ هزار تومان است.

حراج نوزاد در صفحات مجازی

دردناک‌ترین خرید و فروشی که قبل‌ترها سروصدای زیادی کرده بود، خریدوفروش نوزاد است. کسانی که به هر دلیل دیگر توانایی یا تمایل به نگهداری از فرزند خود را ندارند، یک آگهی می‌دهند و فرزند خود را به حراج می‌گذارند. البته کم نیستند کسانی که این کار برایشان به یک تجارت تبدیل شده و پلی می‌شوند بین افراد عیالواری که پول ندارند و آدم‌های پولداری که فرزند ندارند و از این طریق پول به جیب می‌زنند. این آدم‌ها هم کم‌وبیش لابه‌لای صفحات مجازی پیدا می‌شوند که بی‌دلیل یا با دلیل «آدم‌فروشی» می‌کنند.

دعانویسی اینترنتی

دعا و معنویت همیشه یکی از راه‌های همیشگی به آرامش رسیدن بشر دیروز و امروز بوده است اما در کنار همه این‌ها می‌توان گفت که دعانویسی هم همیشه جزو آن دسته از کارهایی بوده که متأسفانه در موارد زیادی مورد سو استفاده افراد زیادی قرار گرفته است تا به این بهانه دین و معنویت را ابزاری جهت تلکه کردن افراد قرار بدهند. از همین جهت در کنار مشاغل عجیب‌وغریبی که این روزها به‌وسیله اینترنت به مشتریان و مراجعین خود خدمت‌رسانی می‌کنند شغل دعانویسی را نیز اضافه کنید؛ یعنی افرادی که به شیوه اینترنتی از شما سفارش دعا می‌گیرند و آن را برایتان می‌فرستند.