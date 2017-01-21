استان مرکزی با چالش ثبت کتاب در کتابخانه ملی کشور روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، مختار باقری روز شنبه در دیدار با ظفر افشون، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی در اراک اظهار داشت: رسالت اصلی مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور این است که هر کتابی به چاپ می رسد، قبل از گرفتن مجوز از ارشاد برای انتشار، باید یک شناسه فیپا برای آن تعریف شود که انجام آن بر عهده مرکز اسناد و کتابخانه ملی است.

وی افزود: همچنین بعد از انتشار نیز دو تا ده نسخه از این کتاب ها به کتابخانه ملی تحویل می شود و اگر این قانون به درستی اجرا شود، هیچ کتابی در کشور به چاپ نمی رسد که یک نسخه از آن در کتابخانه ملی وجود نداشته باشد.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور بیان کرد: هدف از انجام این فرایند آن است که از هر کتابی که به چاپ می رسد یک نسخه در کتابخانه ملی وجود داشته باشد، به این ترتیب هم دسترسی به تمامی منابع منتشر شده فراهم می شود و هم آمار کتب منتشر شده در هر سال یا دهه و یا آمار کتب چاپ شده در هر استان به راحتی قابل دستیابی و اندازه گیری است.

باقری تصریح کرد: کتابخانه ملی ویترین فرهنگی کشور است و علاوه بر کتب جدید، اسناد، نسخه های خطی و کتاب های قدیمی را نیز خریداری، گردآوری و به طور استاندارد نگهداری می کند.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور خاطرنشان ساخت: در رابطه با نگهداری و جمع آوری اسناد قدیمی و کتب، چهار روش را تعریف کرده ایم تا این کتب حفظ شده و از بین نرود، نخست اینکه فرد کتاب خود را اهدا کند که در غیر این صورت آن کتاب یا سند، قیمت گذاری و خریده می شود.

وی افزود: در روش سوم کتاب یا سند، در مالکیت فرد بوده و به صورت امانت به کتابخانه ملی سپرده می شود و روش آخر اینکه نسخه کپی از سند یا کتاب مذکور توسط کتابخانه ملی تهیه می گردد تا از آن استفاده شود و اصل کتاب به صاحب آن برگردانده می شود.

باقری با اشاره به استان مرکزی و آمار کتب این استان در کتابخانه ملی کشور اظهار داشت: استان مرکزی در این زمینه با چالشی روبرو است و مشکل این است که کتاب های تالیف شده در این استان توسط ناشران استان قم به چاپ می رسد در نتیجه در مراحل اخذ اطلاعات و دریافت نسخه های کتاب برای آرشیو در کتابخانه ملی، چون این کتاب ها توسط ناشران قم به چاپ رسیده به اسم استان قم به کتابخانه ملی تحویل می شود.

وی تصریح کرد: این مساله سبب می شود در بازه زمانی بلند مدت ما نتوانیم آمار درستی از کتاب های تالیف شده در استان مرکزی داشته باشیم و با توجه به آن که این اسناد هویت ملی هر استان هستند باید برای این مشکل راهکاری اندیشیده شود.