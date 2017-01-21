۱۰۰ عضو القاعده در ادلب کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «جف دیویس» سخنگوی وازرت دفاع آمریکا «پنتاگون» مدعی شد در حمله جنگنده‌های این کشور به یک پایگاه وابسته به القاعده در حومه ادلب سوریه، بیش از ۱۰۰ تروریست به هلاکت رسیدند.



وی افزود: این عملیات در تاریخ ۱۹ ژانویه و به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین و جنگنده های آمریکایی صورت گرفته است.



به گفته او پادگان آموزشی شیخ سلیمان دست کم از سال ۲۰۱۳ در سوریه فعال بوده و انهدام این پادگان، عملیات آموزش گروه های مسلح و روند پیوستن گروه‌های تروریستی به این گروه ها و همکاری آنها با القاعده را از میان برده است.

این ادعای پنتاگون در حالی مطرح می شود که این کشور و برخی متحدان غربی آن خود متهم به همکاری و تسلیح گروه های تروریستی در سوریه هستند.

دیویس همچنین از کشته شدن ۱۵۰ تن از اعضای القاعده توسط جنگنده های آمریکا در خلال ماه ژانویه خبر داد.