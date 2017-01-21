امام جمعه و جمعی از روحانیون نطنز با آتش نشانان نطنزی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز حجت الاسلام روح الله امینی، امام جمعه نطنز با پرسنل زحمت کش آتش نشانی این شهر دیدار کرد.

در این دیدار که علاوه بر امام جمعه نطنز، مسئول اداره تبلیغات اسلامی، مسئول اداره اوقاف و امور خیریه، مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مسئول ستاد نماز جمعه، مسئول ستاد اقامه نماز و جمعی از اعضای ستاد نماز جمعه حضور داشتند، امام جمعه نطنز ضمن تجلیل و تمجید از حرکت ایثارگرانه آتش نشانان در حادثه پلاسکو این حرکت ارزشمند را جهاد در راه خدا برشمرد و برای همه ی شهدای این راه آرزوی مغفرت و غفران الهی کرد.

وی در ادامه با حضور محسن تجویدی، شهردار نطنز، از آتش نشانان شهرداری نطنز تجلیل و ایشان را مورد تفقد قرار داد.

شایان ذکر است در این دیدار، شهردار نطنز در مورد کاستی های واحد آتش نشانی نطنز مطالبی را بیان کرد و با توجه به گستره حوزه تحت پوشش آتش نشانی نطنز، خواستار تامین تجهیزات لازم شد.