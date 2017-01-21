شگرد مضحک داعش برای فریب نیروهای عراقی در موصل/ هلاکت ۲۰ تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، تروریست های تکفیری داعش برای جبران شکست های خود در برابر نیروهای عراقی در موصل شگردهای مضحکی را در پیش گرفته اند.

در همین راستا، یک منبع محلی در استان نینوا اعلام کرد: داعش تعدادی عروسک را بر فراز ساختمان های کرانه راست موصل مستقر و لباس نظامی بر تن آنها کرده است تا بدین صورت علاوه بر پر کردن خلأ فرار عناصر خود از نبرد با نیروهای عراقی، نیروهای امینتی عراق و جنگنده های این کشور را هم فریب دهد.

همچنین تروریست های داعش دومین هتل بزرگ در منطقه الرفاعی واقع در غرب شهر موصل را منفجر کردند.

از سوی دیگر نیروهای الحشد الشعبی ۲۰ تروریست داعشی را در منطقه عدایه و تل الزلط واقع در غرب شهر موصل به هلاکت رساندند و ۴ خودرو آنها را نیز منهدم کردند.