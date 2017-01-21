۱۵ قلم کالای خانگی در قالب جهیزیه به زوج های خرمشهری اهدا شد

محمد خیاط زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۵ قلم انواع کالای خانگی از قبیل یخچال، اجاق گاز، کولرگازی، بخاری و ماشین لباس شویی در قالب جهیزیه در راستای طرح توانمندسازی اقشار محروم میان زوج های جوان ناشنوای این شهرستان توزیع شد.

وی افزود: این اقلام به منظور تسهیل ازدواج جوانان میان زوج های جوان خرمشهری توزیع شد که ارزش ریالی این کالاهای خانگی بیش از۶۰ میلیون ریال بوده است که به ۱۵ زوج جوان ناشنوای خرمشهری اهدا شد.

رئیس جمعیت هلال احمر خرمشهر تصریح کرد: این اقدام در راستای اهداف بشردوستانه هلال احمر و به منظور توانمندسازی اقشار محروم و نیازمند صورت گرفت.

خیاط زاده در پایان بیان کرد: طرح توانمندسازی اقشار آسیب پذیر از سه سال گذشته در مناطق محروم و کم برخوردار خوزستان توسط جمعیت هلال احمر آغاز و پیشتر با عنوان محرومیت زدایی به امر رسیدگی به مردم بی بضاعت و نیازمند شناخته شده بود که برنامه هایی از قبیل کاروان های سلامت، آموزش های بهداشتی، امدادی و فرهنگی، توزیع بسته های حمایتی، معیشتی و بهداشتی و همچنین غربالگری بیماران در ذیل این طرح اجرا می شود.