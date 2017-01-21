به گزارش خبرنگار مهر، محمد خداپرست بعدازظهر شنبه در حاشیه بررسی وضعیت فعالیت پاسگاههای محیطبانی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه به دلیل محدودیت امکانات در برخی مواقع حریق با بیل و آب خاموش میشود.
وی افزود: در مناطق چهارگانه مسئولیت اطفا حریق بر عهده محیطزیست است و به دلیل کمبود امکانات در صورت بروز مشکل از منابع طبیعی و نیروی انتظامی کمک میگیریم.
به گفته مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان در سال جاری برخی امکانات تأمین شده اما همچنان کمبود داریم و به دنبال تأمین اعتبار مناسب از مدیریت بحران هستیم تا برخی تجهیزات تأمین شود.
خداپرست به فعالیت ۱۲ پاسگاه محیطبانی در سطح استان اشاره کرد و گفت: در نظر داریم تمامی پاسگاهها به امکانات مناسب تجهیز شوند.
وی با اشاره به دو مورد آتشسوزی در جنگلها طی سال جاری متذکر شد: در خلخال و نئور آتشسوزی داشتیم که با ایثار نیروهای محیط بان مهار شد.
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