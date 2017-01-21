به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو در تهران امروز به پای ثبات نطق و تذکرات اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان تبدیل شد به گونه‌ای که همه اعضا بر عبرت گرفتن از این حادثه توسط مدیرانو برنامه‌ریزان شهری تاکید کردند.

ایمن سازی ساختمان‌های قدیمی مغفول مانده است

در این راستا، عبدالرسول جان نثاری، رئیس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان به مغفول ماندن ایمن‌سازی ساختمان‌های قدیمی در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: در این راستا ضروری است که در گام نخست این ساختمان‌ها را شناسایی و بعد ایمن سازی کنیم.

وی با بیان اینکه درج پلاک ایمن بودن بر درب ساختمان‌هایی که ایمن سازی می‌شود ضروری است، ابراز داشت: در این راستا طرحی را به شهرداری اصفهان پیشنهاد داده‌ایم.

رئیس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه حادثه ساختمان پلاسکو پیام های متفاوتی را داشته اما شاید یکی از مهم ترین پیام های آن آسیب پذیری ساختمان های موجود قدیمی برای مقوله های آتش سوزی و پدیده زلزله است، ادامه داد: آنچه همه را بهت زده کرده، فروریزش ساختمان در حین آتش سوزی است.

جان نثاری با اشاره به اینکه به راستی اگر شهرهای ما کوچکترین تکانی بخورند، چقدر این ساختمان های قدیمی تحمل خواهند کرد، تاکید کرد: در سال های اخیر سازمان آتش نشانی فرآیندها و اقداماتی را برای پیشگیری بحث آتش سوزی برای ساختمان‌های جدیدالاحداث انجام داده است.

وی ضمن تاکید بر استمرار این اقدام، افزود: همچنین باید راهکارهایی برای صحت از نصب تجهیزات و فعال و کارآمد بودن تجهیزات نصب شده پیش بینی شود.

جان نثاری که معتقد است در حوزه قوانین مشکلی نداریم، افزود: ما در روند اجرایی قوانین دچار اشکال هستیم و آنقدر در اجرای قوانین معطل می‌کنیم تا عده‌ای جان خود را از دست بدهند.

اعتبارات دولتی برای تجهیز امکانات ایمنی شهر اصفهان تخصیص یابد

وحید فولادگر، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز که معتقد است حادثه پلاسکو همه ارکان نظام را درگیر خود ساخته است، گفت: چنانچه حادثه‌ای بزرگ‌تر در تهران اتفاق بیفتر باید چکار کرد.

وی با بیان اینکه اصفهان در مواقع بحران معین تهران است و در حال حاضر که در فصل بودجه ریزی هستیم باید به این مهم توجه ویژه صورت پذیرد، افزود: با توجه به این موضوع درخواست می کنم که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت مکاتبه شود و درخواست شود اعتبارات مناسب برای تجهیز شهر اصفهان به امکانات مدیریت بحران در حد انجام وظیفه برای جانشینی تهران پیش بینی شود.

تجهیز سازمان آتش نشانی اصفهان ضروری است

غلامحسین صادقیان، رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه علنی با اشاره به فاجعه ساختمان پلاسکو در تهران گفت: اتفاقی که در ساختمان پلاسکو تهران افتاده و منجر به شهادت تعدادی از هموطنان به وی‍ژه آتش نشانان جان بر کف شده را خدمت رهبر معظم انقلاب و مردم شریف ایران اسلامی تسلیت عرض می کنم و برای درگذشتگان غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزو دارم.

وی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان نیز باید توجه ویژه‌ای برای تجهیز سازمان آتش‌نشانی داشته باشد، ابراز داشت: در بررسی بودجه ۹۶ نیز اعضای شورای اسلامی شهر به این موضوع توجه وافی داشته باشند.

رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین پیشنهاد کرد محلی در اصفهان به نام «آتش نشان» نامگذاری شود.

وی با بیان اینکه در غرب شهر اصفهان تحت عنوان بهره‌وری آب، جهاد کشاورزی طرح لوله گذاری را در برنامه خود قرار داده که با بررسی تجربیات شهرهایی که این اقدام را انجام داده منجر به از بین رفتن اکثریت درخت های اطراف این انهار شده است، ابراز داشت: متاسفانه با وجود تذکرات ارائه شده باز هم جهاد کشاورزی پیگیر اجرای این طرح است که این طرح می تواند منجر به از بین رفتن درختان فراوانی در این منطقه شود.

یکی از پیامدهای حادثه پلاسکو مباحث اقتصادی است

رسول جهانگیری، عضو شورای شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه از خانواده آتش‌نشانی در مدیریت حادثه پلاسکو تقدیر می‌شود، ابراز داشت: آتش‌نشانی یک شغل است که در آن افراد با علم و ایثار و شهادت به این شغل ورود می‌یابند.

وی با بیان اینکه یکی از پیامدهای حادثه پلاسکو مباحث اقتصادی است، گفت: اتاق اصناف در راستای هماهنگی و تعامل به جهت ایمن‌سازی مجتمع‌های تجاری و اداری باید وارد عمل شود تا شاهد این اتفاقات ناگوار نباشیم.

این عضو شورای شهر اصفهان تصریح کرد: مقاوم‌سازی ساختمان‌های تجاری و اداری یکی از مباحثی است که به تمامی اصناف ابلاغ شده است.

نباید اجازه دهیم هر مدیری ساز خودش را بزند

مهدی باقربیگی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه علنی با اشاره به اینکه مسئولیت هر بخش و سازمانی در قانون مشخص است و وظیفه برخورد با مجرمان با نیروی انتظامی و قوه قضائیه است، اظهار داشت: اما این در حالی است که مردم نمایندگان شورای شهر را انتخاب کرده تا مشکلات شهر را رفع کرده و حق مردم را حفظ کنید.

وی اظهار کرد: با توجه به این موضوع حق این است که نگذاریم هر مدیری و هر مسئولی ساز خود را زده و ما نظاره گر باشیم.

باقربیگی اضافه کرد: ورودی خیابان قائمیه به دلیل پیاده روسازی و جدول کشی، تبدیل به یک گلوگاه ترافیکی شده است که درخواست می کنم حوزه ترافیکی بررسی کرده و در رفع این مشکل طرح مناسبی را اجرا کند.