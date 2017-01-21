به گزارش خبرنگار مهر، بهروز محبی درحاشیه جلسه برنامهریزی تولیدات گل و گیاه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اردبیل به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال جاری سه میلیون بوته گل توسط این مجموعه تولید و در معابر اردبیل کاشته شده است.
وی افزود: در واقع ۶۰ درصد از گونههای گیاهی کاشت شده به ویژه گلهای فصلی توسط سازمان تولید میشود.
به گفته مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اردبیل سال آینده میزان تولیدات به سه میلیون و ۵۰۰ هزار بوته افزایش خواهد یافت.
محبی رویکرد اصلی پرورش گل و گیاه را توجه به سازگاری گونهها با اقلیم منطقه دانست و افزود: برای تنوعبخشی به کاشت گونهها و شناسایی گونهها اقداماتی آغاز شده است.
وی با تأکید به اینکه فضای سبز موجودی زنده بوده و موجب طراوت و نشاطآفرینی محیط شهری است، اضافه کرد: در نظر داریم در آستانه تعطیلات نوروزی نیز به شکل مناسبی پارکها و فضای سبز سطح شهر اردبیل را با گلهای فصلی زینت دهیم.
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