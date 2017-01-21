مسابقات تیم به تیم در کشتی معایب و مزایای مختلفی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین بیابانگرد در خصوص حضور در جام تختی و نحوه برگزاری این رقابت‌ها به صورت تیم به تیم گفت: مسابقات امسال برای نخستین بار به صورت تیم به تیم برگزار شد و برنامه‌ریزی آن‌طور که باید مناسب نبود،اما در مجموع این رقابتها در سطح خوبی پیگیری شد.

دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان ادامه داد: برگزاری مسابقات تیم به تیم با معایب و محاسن مختلفی همراه است. مثلا شاید یک کشور تیم کامل و یکدستی نداشته باشد و بخواهد کشتی‌گیرانش را فقط در چند وزن اصلی محک بزند که با این شرایط نمی‌تواند در این مسابقات شرکت کند. البته از سویی دیگر پیکارها تیم به تیم همچون رقابتهای جام جهانی می تواند جذابیت های خود را نیز داشته باشد.

فرنگی کار وزن ۷۱ کیلوگرم تیم ایران در جام تختی تصریح کرد: ایران تیم جوانی را در این مسابقات به میدان فرستاد که تمامی بچه ها عملکرد خوبی داشتند. این رقابت‌ها محک خوبی برای شناخت فرنگی‌کاران بود که توانستند نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسند.

بیابانگرد در مورد عملکرد در جام تختی گفت: به دلیل مصدومیتی که از سال گذشته داشتم نتوانستم در یک تورنمنت خوب به میدان برو و محک بخورم. همین موضوع باعث شد از شرایط مسابقه دور باشم و از کادر فنی بخواهم در جام تختی کشتی بگیرم. مطمئنا حضور در یک میدان رسمی می‌تواند به اندازه چندین ماه اردو و تمرین مفید باشد. بعد از مسابقات جهانی نیازمند حضور در یک رقابت مسابقه‌ای بودم که با آمادگی نسبی در جام تختی به میدان رفتم تا برای مسابقه آینده آماده شوم.

وی درباره ناکامی در رقابتهای جهانی گفت: با توجه به قوانین جدید کشتی‌گیرانی که وزن کمتری کم می‌کنند، موفق‌تر خواهند بود. در مسابقات جهانی مجارستان، هم من و هم قادریان از نظر بدنی آماده بودیم، اما فقط ما دو نفر بودیم که همین موضوع باعث ایجاد استرس زیاد شده بود. خیلی ناراحتم چون من و قادریان، نفراتی را که روی سکوی جهانی رفته بودند را شکست داده بودیم.

این فرنگی‌کار ملی‌پوش در پایان تصریح کرد: بعد از آسیب‌دیدگی از ناحیه سینه و دنده، حدود دو ماه‌ و نیم تمرین نداشتم و به‌زحمت به مسابقات جهانی رسیدم، اما دوری از شرایط مسابقه باعث شد موفق نشوم.