استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار شوند

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: متأسفانه شاهد پرداخت‌های میلیاردی به ویژه در باشگاه سرخابی‌ها هستیم.

وی افزود: این پرداخت‌ها می‌تواند زمینه رانت و فساد ورزشی را در افکار عمومی رقم زند و به واقع اگر مدیران باشگاه‌ها به دنبال ممانعت از این تصور هستند می‌بایست واگذاری صورت پذیرد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: افکار عمومی به هیچ عنوان قراردادهای میلیاردی در باشگاه ورزشی سرخابی پایتخت و عدم استفاده درست از بازیکنان را پذیرا نیست.

بدری با تأکید به اینکه بودجه باشگاه‌ها از منابع دولتی و بیت‌المال تأمین می‌شود، ادامه داد: نه تنها نظارت بر پرداخت‌ها ضروری است بلکه واگذاری به بخش خصوصی نیز می‌تواند نسبت به قاعده‌مند شدن هزینه‌ها منجر شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی معتقد است بخش خصوصی مدیریت مالی بهتری خواهد داشت و با صرفه اقتصادی می‌تواند مدیریت مطلوبی بر باشگاه‌ها اعمال کند.