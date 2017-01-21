صیانت از بافت تاریخی قزوین تضمین کننده حفظ هویت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران با حضور محمد حسین طالبیان معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، حمیده چوبک، ناصر نوروززاده چگینی، باستان شناس، جمعی از تشکل های مردمی دوستدار میراث فرهنگی روز شنبه در تالار بهشتی قزوین برگزار شد.

محمد حسین طالبیان در این مراسم گفت: شهر قزوین در میان باغاتی قرار گرفته و یک نمونه استثنایی در جهان است اما متاسفانه بافت تاریخی قزوین در معرض تخریب است که در همه شرایط می توان از این آثار ارزشمند صیانت کرد.

معاون میراث فرهنگی استان قزوین تصریح کرد: توسعه در همه بافتها شاید براحتی صورت گیرد اما در بافت های تاریخی با محدودیت های زیادی مواجهیم که تنها با اصول علمی و کارشناسی و بهره گیری از متخصصان می توان این کار را انجام داد.

طالبیان یادآورشد: خوشبختانه در موضوع صیانت از آثار تاریخی اتفاقات خوبی در کشور رخ داده و برای نمونه «حمام خسرو آقا» در اصفهان که تخریب شده بود با کمک شهرداری در حال بازسازی است و این نوع فعالیتها در سایر شهرها نیز انجام می شود.

معاون میراث فرهنگی کشور یادآورشد: وقتی کشور با بحران آب، محیط زیست و بیمارهای مختلف روبرو می شود مردم احساس می کنند زندگی شهری آسیب های زیادی دارد و باید به گذشته هم نگاهی داشته باشند و از برخی حریم ها خارج نشوند.

وی بیان کرد: با همین دیدگاه شاهد گرایش و توجه مردم و دولت به مسائلی چون محیط زیست و معماری ایرانی و اسلامی و آداب و رسوم گذشته هستیم که در این میان جلوی بسیاری از تخریب ها گرفته شده است.

طالبیان تصریح کرد: قزوین یکی از پهنه‌های تاریخی و فرهنگی کشور است و علی‌رغم کوتاهی‌ها و کم لطفی‌هایی که باعث از بین رفتن بسیاری از بناهای تاریخی آن شده، هنوز ساختار اصلی شهر و آثار مهم تاریخی آن پابرجاست که باید حفظ شود.

وی گفت: توسعه باید در تداوم تاریخ صورت گیرد و موضوع بسیار مهمی که امروز شهرهای ما به آن دچار شده و از آن رنج میبرند توسعه‌های ناهمگون در داخل و خارج از مراکز تاریخی شهرهاست که لازم است مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.

در ادامه مهدی مجابی از اساتید برجسته معماری هم گفت: مهمترین پیام کنگره های استانی برای دستگاههای اجرایی کشور کاربردی کردن تاریخ است که شرط آن داشتن دانش مهندسی بر پایه نگرش تاریخی است.

وی افزود: حمداله مستوفی یکی از مبتکرین تاریخ معماری شهرسازی ایران است که شهر قزوین کانون توجه وی بوده است و باید آموخته هایش مورد توجه در اصول شهرسازی قرار گیرد.