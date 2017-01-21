پاسخ به شایعات پلاسکو/ انتقاد از تشکیل کمیته های ویژه موازی

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخی شایعات مبنی بر تخلیه برخی از وزارت خانه ها اطراف پلاسکوو احتمال خرابکاری که در فضای مجازی منتشر شده است گفت: تمام فیلم های حادثه را مشاهده کردم و تمام این شایعات بی اساس است.

ستاد خبری بیرون حادثه تشکیل می شد

شاکری در خصوص نحوه اطلاع رسانی نیز گفت: به نظر می آید می توان اطلاع رسانی دقیق تر و عادلانه تری از این حادثه انجام شود و ستاد خبری در بیرون پروژه توسط سخنگو اداره می شود و همه سئوالات و حواشی دردو نوبت در این نشست ها پاسخ داده می شد.

وی در خصوص تشکیل چند کمیته ویژه برای بررسی حادثه افزود: در جلسه امروز شورا نیز با این موضوع مخالفت کرده و اعلام کردند تشکیل چنین کمیته هایی اتلاف منابع است. گزارش را باید ستاد مدیریت بحران تهیه کند و نهادهای مختلف هر سئوال و ابهامی که دارند از این ستاد بپرسند تا رفع ابهام شود.