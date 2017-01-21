آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت دیر تجهیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشاه علوم پزشکی بوشهر، عادل مقدس در آیین بهرهبرداری از تجهیزات جدید آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت حضرت مهدی (عج) دیر اظهار داشت: وجود دستگاههای بهروز و استاندارد آزمایشگاه تشخیص طبی نقش مهمی در شناسایی و درمان بیماریها دارد.
وی با اشاره به خرید دستگاههای جدید آزمایشگاهی اظهار کرد: پنج دستگاه جدید آزمایشگاهی شامل دستگاه الایزا همراه با واشر، دستگاه سدیمان آنالایزر، دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی، دستگاه یو پی اس و دستگاه آب مقطر گیری است.
وی گفت: دستگاه اتوآنالایزر برای انجام آزمایشهای بیوشیمی ازجمله قند، چربی، آنزیمهای کبدی کاربرد دارد که از ویژگیهای منحصربهفرد این دستگاه جدید نسبت به دستگاههای قدیمی کاهش خطاهای انسانی، افزایش دقت و صحت آزمایش، صرفهجویی در مصرف نمونه و دقت در تکرار آزمایش است.
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