شرکت های دانش بنیان در افزایش بهره وری در کشاورزی تاثیرگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر شنبه به همراه علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و رحمانی فرماندارآبیک از شرکت دانش بنیان نهال گستر رویان در شهرستان آبیک بازدید کرد.

این شرکت دانش بنیان تولید کننده پایه های رویشی ارقام پربازده هسته دار و دانه دار پا کوتاه و زود بازده است که انواع نهال را بصورت کشت بافت تولید می کند.

در حال حاضر در این واحد دانش بنیان کشاورزی ۴۵ نفر مشغول کار هستند.

فریدون همتی استاندار قزوین در بازدید از این شرکت دانش بنیان گفت: استفاده از روش های نوین نقش بسزایی در افزایش تولید محصول دارد.

وی افزود: باید شرایط لازم را برای ورود دانش جدید به بخش کشاورزی فراهم کنیم تا کشاورزان بتوانند با تکیه بر دانش روز تولید خود را افزایش دهند.

استاندار تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان با بهره گیری از نیروهای خوش فکر و خلاق ظرفیت بسیار ارزشمندی در کشور هستند که اگر از توانمندی آنها بخوبی استفاده کنیم می توانیم مشکلات خود را سریعتر حل کنیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه با شکل گیری پارک علم و فنآوری زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان بخوبی فراهم شده و امیدواریم شاهد مشارکت بیشتر این شرکتها در فعالیتهای صنعتی و کشاورزی استان باشیم.