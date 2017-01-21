  1. استانها
  2. اردبیل
۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۲۵

رئیس پلیس راهور اردبیل خواستار شد؛

شهروندان اردبیل در بحث ترافیک پروژه عمرانی پل «قدس» همکاری کنند

شهروندان اردبیل در بحث ترافیک پروژه عمرانی پل «قدس» همکاری کنند

اردبیل – رئیس پلیس راهور استان اردبیل با تاکید بر ضرورت تسریع عملیات عمرانی پل قدس اردبیل به دلیل ترافیک ایجاد شده خواستار همکاری شهروندان در این خصوص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آقامحمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: پل قدس یکی از پروژه‌های عمرانی قابل‌توجه شهرداری است اما در وضعیت فعلی ترافیک ایجادشده ساخت این پل گله‌مند هایی را به دنبال دارد.

وی با اشاره به مراجعات متعدد شهروندان به دلیل ترافیک ایجاد شده در ایستگاه سرعین اضافه کرد: احداث این پل مدتی متوقف شده بود که البته مجدداً فعال شده است.

رئیس پلیس راهور استان تأکید کرد: لازم است متولیان نسبت به تسریع احداث به ویژه در مناطقی که بتواند بار ترافیکی را کاهش دهد اقدام کنند.

آقامحمدی افزود: در صورتی که پایه‌های پل از سمت ایستگاه سرعین اجرا شود می‌توان بخش اعظمی از خودروها را از سمت ایستگاه سرعین به دروازه مشگین هدایت کرد.

وی با تأکید به ضرورت همکاری شهروندان تا زمان تکمیل این سازه اضافه کرد: پرهیز از شتاب در هنگام رانندگی و رعایت قوانین و مقررات با توجه به ترافیک خودروها در این منطقه از شهر ضروری است.

کد مطلب 3883524
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها