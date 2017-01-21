شهروندان اردبیل در بحث ترافیک پروژه عمرانی پل «قدس» همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آقامحمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: پل قدس یکی از پروژه‌های عمرانی قابل‌توجه شهرداری است اما در وضعیت فعلی ترافیک ایجادشده ساخت این پل گله‌مند هایی را به دنبال دارد.

وی با اشاره به مراجعات متعدد شهروندان به دلیل ترافیک ایجاد شده در ایستگاه سرعین اضافه کرد: احداث این پل مدتی متوقف شده بود که البته مجدداً فعال شده است.

رئیس پلیس راهور استان تأکید کرد: لازم است متولیان نسبت به تسریع احداث به ویژه در مناطقی که بتواند بار ترافیکی را کاهش دهد اقدام کنند.

آقامحمدی افزود: در صورتی که پایه‌های پل از سمت ایستگاه سرعین اجرا شود می‌توان بخش اعظمی از خودروها را از سمت ایستگاه سرعین به دروازه مشگین هدایت کرد.

وی با تأکید به ضرورت همکاری شهروندان تا زمان تکمیل این سازه اضافه کرد: پرهیز از شتاب در هنگام رانندگی و رعایت قوانین و مقررات با توجه به ترافیک خودروها در این منطقه از شهر ضروری است.