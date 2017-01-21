تبلیغات زودهنگام کاندیداهای شوراها خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم نظری بعدازظهر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان بویراحمد افزود: مردم فهیم استان در انتخابهای خود به دور از هرگونه تعصب قومی و قبیله ای، معیار تخصص و قانونمداری را مدنظر قرار بدهند.

وی بیان داشت: تعهد، تجربه و تخصص از ارکان اصلی مسئولیت پذیری هستند که باید مردم این امر را در انتخاب اعضای شورا مد نظر قرار دهند.

نظری اظهار داشت: فقدان هرکدام از این شاخصه ها خسارتهای جبران ناپذیری مثل حادثه اخیر ساختمان پلاسکوی تهران را رقم خواهد زد.

وی افزود: نباید در انتخاب شوراها ملاک انتخاب طایفه و قبیله باشد.

نظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی وزنه تعادل بخشی برای جلوگیری از افراط و تفریط ها در کشور بود.

وی افزود: مردم فهیم کشور ما تحت تاثیر تبلیغات منفی قرار نگرفتند و قدردان این شخصیت وارسته انقلابی بودند.