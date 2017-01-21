به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن وهاب‌زاده عصر شنبه در بازدید از روند مرمت این بخش از بنای ثبت جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: چینی‌خانه که به همت شیخ بهایی طراحی شده محل نگه‌داری ظروف اهدایی به پادشاهان صفوی است.

وی افزود: دورتادور این بخش از بقعه شیخ صفی‌الدین فضاهای کوچکی متناسب با شکل ظروف ساخته شده و با طرح‌های کم‌نظیر نقاشی و طلاکاری شده است.

به گفته رئیس پایگاه میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی بخشی از این ظروف به موزه تهران انتقال یافته و مقدار باقی مانده در محل بقعه در قفسه‌هایی به نمایش گذاشته شده است.

وهاب‌زاده با اشاره به اینکه نقاشی و تزئینات این بخش از بقعه نیازمند حفاظت و نگه‌داری است، اضافه کرد: در حال حاضر مرمت و تعمیراتی توسط هنرمندان بومی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: تکنولوژی لازم برای تعمیرات بقعه در خود استان موجود است و به همت هنرمندان مرمت بخش‌هایی از چینی‌خانه به اتمام رسیده است.