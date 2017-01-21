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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۲۷

رئیس پایگاه میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به مهر خبر داد؛

مرمت چینی‌خانه بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی توسط هنرمندان بومی

مرمت چینی‌خانه بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی توسط هنرمندان بومی

اردبیل – رئیس پایگاه میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از مرمت چینی‌خانه بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی توسط هنرمندان بومی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن وهاب‌زاده عصر شنبه در بازدید از روند مرمت این بخش از بنای ثبت جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: چینی‌خانه که به همت شیخ بهایی طراحی شده محل نگه‌داری ظروف اهدایی به پادشاهان صفوی است.

وی افزود: دورتادور این بخش از بقعه شیخ صفی‌الدین فضاهای کوچکی متناسب با شکل ظروف ساخته شده و با طرح‌های کم‌نظیر نقاشی و طلاکاری شده است.

به گفته رئیس پایگاه میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی بخشی از این ظروف به موزه تهران انتقال یافته و مقدار باقی مانده در محل بقعه در قفسه‌هایی به نمایش گذاشته شده است.

وهاب‌زاده با اشاره به اینکه نقاشی و تزئینات این بخش از بقعه نیازمند حفاظت و نگه‌داری است، اضافه کرد: در حال حاضر مرمت و تعمیراتی توسط هنرمندان بومی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: تکنولوژی لازم برای تعمیرات بقعه در خود استان موجود است و به همت هنرمندان مرمت بخش‌هایی از چینی‌خانه به اتمام رسیده است.

کد مطلب 3883548
محمد میرزایی ناطق

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