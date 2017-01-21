ضایعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تلنگری برای کیست؟

خبرگزاری مهر،گروه جامعه- بهزاد یعقوبی: بنام خداوندی که آتش رابرای ابراهیم گلستان کرد

پنج شنبه ساعت هشت وسی دقیقه صبح متوجه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری شدم. خبر خوبی که تقریبا بعداز دوساعت شنیدم این بود که آتش مهار شده و تحت کنترل است ولی متاسفانه باریزش ساختمان مواجه شدیم که بسیار شوکه شدم و در اندوه فرو رفتم .

اینکه برادران عزیز و غیور در سازمان آتش نشانی و شهرداری و دیگر ارگانها مدت ۴۰ساعت است که باجان و دل برای مهار کردن این ضایعه تلاش میکنند نه تنها قابل احترام بلکه قابل ستودن است. اگرچه تلخی این حادثه با ماندن انسانهای فداکار زیر آوار ساختمان بسیار زیاد است اما آنچه آنرا تلخ تر میکند تجمع عده ای از مردم برای تماشا و فیلم برداری بود که باعث اختلال در کار آتش نشانان و امدادگران میشد واین عدم اطلاع و کمبود فرهنگ قلب آدم را به درد میاورد.

حال سوالاتی دارم ولی نمیدانم از چه شخص یا نهادی باید پرسیده شود؟

آیاوقت آن نرسیده که راه اندازی ناوگان هوایی آتش نشانی برای کشور را شروع کنیم؟ آیا تحریم در خرید تجهیزات موثر بوده؟ آیا بودجه ۱۷۸۰۰میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال ۹۵متناسب با واقعیات تنظیم شده؟ آیا یک هلیکوپتر آتش نشانی در این بودجه جایی نداشت؟

من خدارا شاهد می گیرم که نمیخواهم موضوع را سیاسی جلوه دهم ولی از دیروز قلبم به دردآمده ازاین ضایعه؛ از مادرانی که عزای یک روزه ما برایشان دائمی شده، از همسران و فرزندانی که چشم به تلی از خاک دوخته اند و در انتظار دیدارند حتی....

چرا زمانی که جناب اقبال شاکری از نمره ۲۰ فقط نمره ۵ را به مدیریت بحران در کلانشهر تهران داد، به فکر این نیفتاد تا با دیکر اعضا برای ارتقاء این موضوع حیاتی و مهم کاری کنند تا امروز نیاز نداشته باشیم که دیگر کشورها اعلام آمادگی برای کمک به ما کنند!؟؟

درخبرها خواندم که انفجار مخزن گازوئیل بسیار در حادثه ریزش نقش داشته! کدام دستگاه یا نهاد مربوط باید مخزن گازوییل موجود در پلاسکو را تایید یا رد میکرد؟! آیا هیئت مدیره با همکاری مالک(بنیاد مستضعفان) نمیتوانست با ۵درصد از ۱۵۰۰میلیارد تومان خسارت اعلام شده برای این مرکز خرید مهم سیستم اعلام و اطفاء حریق تهیه و نصب میکرد؟ چقدر کسبه مقصرند؟ آیا فرهنگ و آکاهی لازم برای مواجه با این نوع حوادث را داشته اند؟ آتش نشان درد دیده ای به عضو هیت رییسه شورا اعتراضی مبنی بر کمبود تجهیزات را داشت در جواب این آتش نشان سکوت بود و سکوت... ولی چندی نگذشت تا در توییت این عضو هیت رییسه خواندیم او راست میگفت اما درد مارا نمیدانست(دولت)!

واقعا تا کی و کجا سیاسی کاری؟ بازهم تقصیر را گردن این و آن انداختن... چرا شهامت این را نداریم که اشتباهاتمان وکوتاهی هایمان را قبول کنیم ودر راستای اصلاح ضعف هایمان بیشتر وبیشتر تلاش کنیم و از حوادث این چنینی عبرت بگیریم.

اگرپلاسکو ۵۷۰واحد صنفی بود بازار ۱۱۰هکتاری تهران هزاران هزار از این واحد صنفی ها با موادی بسیار اشتعال زاتر و محیطی فرسوده تر و بسته تر و بالطبع خطراتی بیشتر و امداد رسانی سختر دارد. من مشوشم برای روزی که خدایی ناخواسته این اتفاق در جایی مانند بازار گریبانگیر مان شود و ما نتوانیم کاری کنیم و فقط فاجعه ای عظیم را شاهد باشیم. البته باید هیئت امنا و شوراهای بازار و کسبه همکاری لازم را داشته باشند.

چندی پیش با مهندس عابد ملکی شهردار منطقه۱۲ درباره اینگونه بحران در بازار و منطقه و موردی در باب پارکینگ جمعه بازار پروانه بحث وگفتگو میکردیم که ایشان ضمن تایید این که خطر جدی این پارکینگ را تهدید میکند در باب جمع آوری و ساماندهی افراد انجا توضیحاتی مبنی بر اینکه مطالعاتی را انجام داده و منتظر اجرایی کردن ان هستند را دادند که امیدوارم هرچه زودتر جامه عمل به آن بپوشانند.

در آخر میخواستم برای آن تازه عروس چشم به راه، برای آن مادر مضطرب، برای آن خواهر و برادر نگران، برای همسران و فرزندان منتظر چیزی بگویم اما فقط میتوانم به نوبه خود بگویم آتش به جانان شرمنده.....

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است/ دنیا برای از تونوشتن مرا کم است

چراکه باید بسوزیم تا بتوانیم عمق فاجعه را درک و با شما عزیزان همدردی کنیم.

در آخر امیدوارم زیر آوار نفسی باشد هنوز و این پایان قصه بد، بد تمام نشود.

هیئت امنا جنوب غربی بازار تهران

ساعت ٢ بامداد یکم بهمن ماه نود و پنج