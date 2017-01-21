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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۴

معاون شهردار تهران خبر داد؛

استفاده از پیمانکاران سازمان مهندسی عمران در علمیات آوار برداری

استفاده از پیمانکاران سازمان مهندسی عمران در علمیات آوار برداری

معاون فنی عمران شهردار تهران اعلام کرد: در عملیات آوار برداری ساختمان پلاسکو از تخصص و تجهیزات پیمانکاران سازمان مهندسی عمران استفاده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با اشاره به تلاش و مسئولیت معاونت فنی و عمرانی شهردرای تهران در حادثه پلاسکو گفت: از تجهیزات و تخصص پیمانکاران و مهندسان در عملیات آوار برداری ساختمان پلاسکو استفاده شده است. به گفته جاوید هدف از این کار تسریع در عملیات تخصصی و پیچیده آوار برداری بوده است.

کد مطلب 3883563
نورا حسینی

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