استفاده از پیمانکاران سازمان مهندسی عمران در علمیات آوار برداری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با اشاره به تلاش و مسئولیت معاونت فنی و عمرانی شهردرای تهران در حادثه پلاسکو گفت: از تجهیزات و تخصص پیمانکاران و مهندسان در عملیات آوار برداری ساختمان پلاسکو استفاده شده است. به گفته جاوید هدف از این کار تسریع در عملیات تخصصی و پیچیده آوار برداری بوده است.