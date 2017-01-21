به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با اشاره به تلاش و مسئولیت معاونت فنی و عمرانی شهردرای تهران در حادثه پلاسکو گفت: از تجهیزات و تخصص پیمانکاران و مهندسان در عملیات آوار برداری ساختمان پلاسکو استفاده شده است. به گفته جاوید هدف از این کار تسریع در عملیات تخصصی و پیچیده آوار برداری بوده است.
معاون شهردار تهران خبر داد؛
استفاده از پیمانکاران سازمان مهندسی عمران در علمیات آوار برداری
معاون فنی عمران شهردار تهران اعلام کرد: در عملیات آوار برداری ساختمان پلاسکو از تخصص و تجهیزات پیمانکاران سازمان مهندسی عمران استفاده شده است.
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