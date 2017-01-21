به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شادمهر بعدازظهر شنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد اظهار کرد: فرهنگ‌سرای شهروند با توجه به قدمت چند دهه آن به هنگام زلزله و یا هر حادثه دیگری همچون آتش‌سوزی مقاوم نیست که این خطری جدی برای افراد داخل ساختمان شهروند است.

شادمهر افزود: این ساختمان با توجه به قدیمی بودنش، بازسازی‌های ظاهری در آن انجام‌شده اما به دلیل اینکه استحکام آن برای کاربری آموزشی واداری مناسب نیست چندین بار اخطار برای آن داده‌شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به نظر سه کارشناس رسمی دادگستری فرهنگ‌سرای شهروند از عدم استحکام بنا برخورد است که در موقع آتش‌سوزی، زلزله و یا هر حادثه‌ای دیگر خسارت جبران‌ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت.

این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد اضافه کرد: اگر آتش‌سوزی در این ساختمان رخ دهد قطعاً فاجعه‌ای همچون پلاسکو را مشاهده خواهیم کرد.

این مسئول عنوان کرد: مجتمع پلاسکو ۵۴ سال قدمت داشت که دچار چنین فاجعه‌ای شد بنابراین با توجه به قدمت بیش از ۷۰ سال ساختمان فرهنگ‌سرای شهروند هرچه زودتر باید نسبت به تخریب آن بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به تخریب آن اقدام کرد.

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد افزود: با توجه به اینکه ساختمان پلاسکو از آهن، بتن و سیمان بود براثر آتش‌سوزی آوار شد، فرهنگ‌سرای شهروند که از چوب و خشت است در موقع آتش‌سوزی چه خواهد شد.

شادمهر بیان کرد: این ساختمان درگذشته به‌عنوان انبار پادگان مورداستفاده قرار می‌گرفت اما اکنون بدون در نظر گرفتن استحکام آن تغییر کاربری داده‌شده است.

وی گفت: متأسفانه علاوه بر اینکه استحکام بنا در این ساختمان انجام‌نشده، کپسول آتش‌نشانی نیز در آن وجود ندارد تا به هنگام آتش‌سوزی بتوان برای خاموش کردن حریق استفاده کرد.

این مسئول عنوان کرد: همچنین درهای خروجی فرهنگ‌سرای شهروند به سمت بیرون باز نمی‌شود تا در موقع حادثه بتوان هر چه سریع‌تر از آن خروج کرد.

این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: پیش از افتتاح فرهنگ‌سرای شهروند، ۱۶ نفر از مهندسان مجرب و عضو نظام‌مهندسی، عدم استحکام بنای این ساختمان را تائید کرده بودند، اما بااین‌وجود شهردار پیشین بجنورد قبل از هر هزینه‌ای در خصوص استحکام ساختمان به سراغ زیباسازی ساختمان رفته است.

شادمهر افزود: بر اساس نظر و امضای سه کارشناس رسمی دادگستری این مجموعه باید تخریب شود اما متأسفانه تاکنون انجام‌نشده است.

وی گفت: به‌رغم اخطارهایی که طی یک سال گذشته برای استحکام بنای فرهنگ‌سرای شهروند داده‌شده است، طی ۴۰ روز گذشته نیز نامه‌ای به این منظور به کمیسیون عمران شورای شهر بجنورد ارجاع داده شد اما تاکنون به نسبت به این موضوع مسامحه می‌کنند.

شادمهر افزود: در حال حاضر این بنا با سقف چوبی قدیمی و فونداسیون ستون‌ها به‌صورت غیراستاندارد برای برگزاری کلاس‌های آموزشی، سمینارهای اداری و مراسمات مختلف استفاده می‌شود که نگرانی بسیار جدی را با توجه به زلزله‌خیز بودن بجنورد در بردارد.

حادثه پلاسکو تلنگری برای مسئولان

عضو دیگر شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در این جلسه با اشاره نداشتن نردبان آتش‌نشانی در بجنورد گفت: حادثه پلاسکو تلنگری برای شهرداری، آتش‌نشانی و استانداری است تا هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه نردبان آتش‌نشانی اقدام کنند.

سیده صبری سیدی اظهار کرد: اگر حادثه‌ای همانند پلاسکو برای ساختمان‌های بجنورد رخ دهد به دلیل نداشتن نردبان آتش‌نشانی چگونه می‌توان از این‌چنین حوادثی جلوگیری کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه تهیه نردبان برای بجنورد ضرورت دارد اما متأسفانه تاکنون به این مسئله مهم توجهی نشده است.

این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: شهرداری اگر نمی‌تواند سه میلیارد تومان برای تهیه نردبان آتش‌نشانی هزینه کند باید از طریق استانداری اقدام کرد.

مکاتبه شورای شهر بجنورد با وزیر کشور برای تهیه نردبان آتش‌نشانی

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد نیز گفت: با توجه به ساخت‌وسازهایی که در بجنورد انجام می‌شود و ضرورت داشتن نردبان آتش‌نشانی، باچند نهاد مکاتباتی لازم انجام‌شده است.

حسین پیلتن همچنین از بخشودگی ۵۰۰ میلیون تومان از بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: این بخشودگی کمک بزرگی برای شهرداری بجنورد است.