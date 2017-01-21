یادواره ۳۱۲ شهید شهرستان پلدختر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره ۳۱۲ شهید شهرستان پلدختر عصر امروز با حضور سردار کشکولی فرمانده سپاه ابوالفضل (ع) استان لرستان، امام جمعه پلدختر، نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار پلدختر، جمعی از مسئولان و بسیجیان و خانواده شهدا در محل سالن ۹ دی سپاه پلدختر برگزارشد.

حجت الاسلام محمد سوری امام جمعه پلدختر در این یادواره گفت: شهادت بهترین مرگ است و مقام شهید در روایت آمده که می تواند ۷۰ نفر از بستگان نزدیک خود را مورد شفاعت قرار دهد.

وی افزود: اولین قطره خونی که از شهید به زمین می ریزد گناهانش شسته می شود و دومین هدیه خداوند به شهید این است که سرش بر دامن حورالعین و به لباس ها و خوش بو ترین عطرهای بهشتی ملبس و معطر می شود.

امام جمعه پلدختر با بیان اینکه مقام شهید آن قدر بالا و والا است که به او اجازه سیر در بهشت داده شده و پرده ها کنار می رود و وجه خدا را نظاره می کند، تصریح کرد: شهدا در همه احوال نظارگر اعمال ما هستند.

حجت الاسلام سوری گفت: شهدا جان خود را در راه ارزش ها و آرمان های انقلاب دادند تا ما در آسایش باشیم و هر کجا نام شهید در بین باشد باید حضور پیدا کرد.