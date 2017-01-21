ادارات مازندران مصرف برق را جایگزین سوخت گاز کنند

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه مشکلی در تامین برق پایدار نداریم اظهار داشت: اگر حادثه مترقبه ای رخ ندهد هیچ مشکلی برای تامین برق برای روزهای آتی که استان با کاهش دما مواجه است، نخواهیم داشت.

وی اظهار داشت: همچنین به ادارات استان اعلام کردیم که می توانند از انرژی برق و اسپیلت برای گرمایشی استفاده کنند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی همچنین از مشترکان خانگی خواست تا از انرژی برق برای گرمایشی بهره برند زیرا به صرفه تر از دیگر سوخت ها خواهد بود.

شهابی میزان مصرف برق در روزهای گذشته را بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات اعلام کرد و گفت: اگر میزان مصرف تا دو برابر نیز افزایش یابد مشکلی برای تامین برق نخواهیم داشت.

به گزارش مهر، در جلسه شورای برنامه ریزی مازندران که صبح شنبه برگزار اعلام شد که گاز ادارات و جایگاه های سی ان جی از روز یکشنبه تا سه شنبه در استان قطع خواهد بود.

بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک برق در مازندران فعال است.