به گزارش خبرنگار، سردار مرتضی کشکولی عصر امروز در یادواره ۳۱۲ شهید شهرستان پلدختر گفت: ما صلاحیت بررسی معیار، ملاک و درجه خلوص شهدا را نداریم اما می توانیم به بعد شخصیت جهانی و بین المللی شهید بپردازیم.

وی افزود: شعار ما در پیروزی انقلاب اسلامی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود که شهدا در هر لباس و مذهبی وابستگی به استعمار و بیگانه را قطع و در مقابل استبداد، آزادی را به ارمغان آوردند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان با تاکید بر اینکه شهدا احکام نورانی اسلام که رسالت تمام پیامبران، امامان معصوم و همه صلحا بوده را با شعار نه شرقی نه غربی و با ظرفیت های درونی خود در جامعه ساری و جاری کردند، اظهار داشت: شهید جان خویش را در راه ضد استعماری فدا کرد که این در تمام فرهنگ ها یک ارزش است.

سردار کشکولی یادآور شد: شهید فارغ از هرگونه ایدئولوژی استقلال خواه و ضد استبداد است و آزادی خواهی امری مقدس و قابل تقدیس است.

وی با بیان اینکه خون های زیادی ریخته شد تا مردم در راس، قاعده و قدرت تصمیم گیری قرار گیرند و با آزادی کامل در سرنوشت خود شرکت کنند، تصریح کرد: این امر یک ارزش و بعد شخصیت مردم داری و مردم دوستی شهید است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان ادامه داد: شهید استفاده از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های قوی، نامرئی و معجزه آسای ملت است و ما باید شهدا را بزرگ شمرده و با استفاده از نام شهید به اهداف اسلامی و انسانی انقلاب برسیم.

سردار کشکولی با اشاره به اینکه شهدا کار خود را خوب انجام دادند و نظام و قوانین مردم سالاری را حاکم کردند و خود به درجه رفیع شهادت نایل آمدند، اظهار داشت: اکنون وظیفه ما اداره کردن درست این دستاورد است.

وی با تاکید بر اینکه شهدا با هدایت رهبری و حمایت مردم و روحانیت آمریکا را با خفت و خواری از کشور بیرون کردند، افزود: از ۳۷ سال پیش تا کنون به خاطر استقلال با آمریکا می جنگیم و آمریکا هنوز یک پیروزی در پرونده خود در مقابل ایران ندارد و هر چه بوده شکست بوده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان به توطئه ها و دسیسه های گوناگون کفر علیه انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: سابقه نداشته آمریکا با جهان سوم وارد مذاکره شود و همواره اهل جنگ و زور بوده است.

سردار کشکولی با بیان اینکه استکبار جهانی وقتی به خوبی دریافت که توطئه ها و ضربات پی در پی در مدت ۳۷ سال استقرار نظام اسلامی نمی تواند جلوی رشد و حرکت امواج توفنده اسلام را که به مرزهای خارج صادر می شود بگیرد حاضر به

مذاکره و توافق شد که همه اینها ضرب شصت ابعاد شخصیتی شهدا است، تصریح کرد: با بررسی ها در می یابیم که دشمنان براندازی نظام را می خواستند و آمریکا برای مذاکره خواستار حذف ولایت فقیه، سپاه و شورای نگهبان شدند ولی در اثر مقاومت مردم و جانفشانی شهدا رفته رفته عقب نشینی کردند و این تقابل به تعامل و سپس به مذاکره کشیده شد.

وی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را دستاوردهای ارزنده انقلاب اسلامی معرفی کرد و افزود: اکنون باید با اسلامی کردن دولت در راستای بعد تمدن سازی اسلامی تلاش شود که برای بدست آوردن این هدف باید هزینه پرداخت کرد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم تمدن دینی و اسلامی محقق شود راهی جز رفتار اسلامی دولتمردان با خود و مردم نیست که اگر این طور نباشد کار با سرعت کم پیش رفته و چه بسا در بعضی جاها درجا می زنیم.

سردار کشکولی یادآور شد: نباید بدون تعهد و معرفت بر سر سفره شهدا بنشینیم.

وی با اشاره به اینکه مسئولان، باید مسئولیت را فرصت شمرده و برای خدمت و فداکاری باید ابعاد معرفتی، رفتاری و شخصیتی و زندگی آنها بر گرفته از اسلام باشد، گفت: مسئولان باید دنبال اهداف شهید و شهادت باشند و مردم باید مطالبه گر باشند و از مسئولان بخواهند تا تمدن دینی و اسلامی محقق شود.