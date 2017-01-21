کشاورزان از خرید ادوات کشاورزی استقبال نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر شنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی شهرستان بناب ابراز داشت: اعمال کاهش مصرف هشت درصدی سالانه در حوزه کشاورزی سد علویان به ضرر کشاورزان شهرستان های مراغه و بناب است.

وی ادامه داد: اگر قرار است کاهشی در مصارف این سد صورت بگیرد، باید تمام بخش ها از این موضوع تبعیت کنند.

فرماندار بناب ادامه داد: امسال ۳۷ میلیون مترمکعب حقآبه از سد علویان به حوزه کشاورزی بناب تخصص یافته است که برای بهره وری لازم باید به موقع تحویل کشاورزان شود، ضمن اینکه آب های سطحی و روان آب ها از این سهمیه کسر نشود.

وی کاهش ۴۰ درصدی مصارف کشاورزی در طول پنج سال را ضربه مهلکی بر پیکره کشاورزی دانست و از مسئولان و بخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در مصوبه شورای عالی آب تجدید نظر شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب سپس با اشاره به گشایش خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی گفت: دولت برای اجرای طرح مکانیزاسیون کشاورزی تسهیلات ۱۵ درصدی و بدون محدودیت به کشاورزان و بهره برداران اعطا می کند.

فرج اللهی در ادامه سخنان خود به عدم استقبال کشاورزان از خرید ادوات کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: کشاورزان می توانند برای استفاده از این تسهیلات به ادارات جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

عدم آمادگی علمی نیروهای امدادی و خدماتی شهرستان

فرماندار بناب همچنین از عدم آمادگی علمی نیروهای امدادی و خدماتی این شهرستان انتقاد کرد.

فرج اللهی اظهار کرد: متأسفانه نیروهای امدادی و خدماتی از آموزش های لازم بی بهره هستند و برای مقابله با بحران ها با سردرگمی مواجه می شوند.

وی سپس بر برگزاری کلاس های آموزشی امداد و نجات و اطفاء حریق برای نیروهای ادارات ذیربط تأکید کرد و افزود: زمان حضور کلیه نیروهای امنیتی، خدماتی و امدادی در این مانور مناسب بوده و با توجه به بعد مسافت درکمترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رسانده اند.

فرماندار بناب با اشاره به حضور یازده دقیقه ای اورژانس بناب در این مانور واقع شدن این مرکز در آخرین نقطه شهر اعلام کرد و گفت: موقعیت نامناسب اورژانس بناب و قرارگرفتن محل اورژانس درخارج از رینگ داخلی شهر باعث می شود خدمات رسانی به مصدومان علیرغم تلاش قابل تقدیر پرسنل این واحد با مشکل مواجه شود.