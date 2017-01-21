« بهشهر» میزبان ۲ شهید گمنام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین داغمه چی فیروز جایی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب بسیج رسانه این شهرستان گفت: شهرستان بهشهر در ۲۳ بهمنماه سال جاری میزبان ۲ شهید گمنام خواهد بود.
وی افزود: این شهدای بزرگوار با پیگیریهای انجامشده برای دفن در شهرستان بهشهر در نظر گرفتهشدهاند که در دانشگاه علم و فنآوری بهشهر خاکسپاری میشوند.
داغمه چی بابیان اینکه مراسم وداع با این شهدای بزرگوار با ورود به شهرستان اعلام خواهد شد، بیان داشت: بزرگداشت نام و یاد شهدا از وظایف مهمی است که بر عهده ما نهاده شده است و برای این منظور تا پای جان از این ارزشها و آرمانهای انقلاب و نظام دفاع میکنیم.
فرمانده سپاه ناحیه بهشهر در ادامه با اشاره به برنامههای اجرایی فرهنگی، اجتماعی و عمرانی دهه فجر گفت: برنامههای دهه فجر امسال با شعار گفتمان انقلاب اسلامی زمینهساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: ترویج دستاوردهای انقلاب اسلامی محوریت برنامههای ما در این دهه است.
داغمه چی گفت: افزایش آگاهی نسل جوان، تقویت و افزایش مشارکتهای مردمی و ترویج روحیه انقلابی گری از برنامههای مهمی است که در طول دهه فجر امسال باقوت دنبال میشود تا نسل جدید بیشازپیش با این ارزشها آشنا شوند.
وی افزود: صدها برنامه برای دهه فجر امسال در شهرستان بهشهر در نظر گرفتهشده است که رژه خودرویی و موتوری، دیدار با خانوادههای شهدای انقلاب، دیدار با امامجمعه بهشهر و زاغمرز، برپایی نمایشگاه " ما زندهایم" برنامه محوری راهی بهسوی زندگی بهتر، برگزاری یادواره شهدا، عطرافشانی قبور مطهر شهدا، حضور بسیجیان در مصلاهای نماز جمعه در قالب برنامه میقات صالحین، برپایی همایشهایی با عناوین دستاوردهای انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی و حجاب و عفاف، کارگاههای افزایش مهارت زندگی، افتتاح پنج ساختمان پایگاههای مقاومت و ۴ مسکن محرومین، برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی و نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و ... از برنامههای دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان بهشهر است.
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