کهنوج رکوردار اولین بارش های زمستانی در کرمان

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی از اواخر وقت روز پنجشنبه در استان کرمان آغاز شد و شاهد اولین بارش های زمستانی در مناطق جنوبی و برخی مناطق غربی استان بودیم.

وی بیشترین بارش ها تا امروز در استان را مربوط به کهنوج با ۲۳ میلیمتر بارش و رودبار جنوب با ۱۶ میلیمتر بارش دانست و افزود: براساس نقشه های هواشناسی این سامانه همچنان در استان فعال است.

حبیبی ادامه داد: پیش بینی می شود از فردا شب با فعالیت سامانه بارشی در شمال استان و شهر کرمان شاهد بارش های خوبی در این مناطق باشیم.

وی تصریح کرد: این سامانه تا اواخر روز دوشنبه در استان کرمان فعال بوده و از روز سه شنبه تا روزهای پایانی هفته شاهد کاهش محسوس دما در سطح استان خواهیم بود.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان گفت: بارش ها به گونه ای خواهد بود که آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه به ویژه مناطق جنوب غرب استان دور از انتظار نخواهد بود.

وی همچنین از احتمال اختلال در تردد جاده ای به دلیل بارش برف خبر داد و گفت: امروز لاله زار با دمای منفی پنج درجه و ریگان با درمای ۲۳ درجه به ترتیب سردترین و گرم ترین نقاط استان کرمان بودند.