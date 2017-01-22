به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نجف لک‌زایی شامگاه شنبه در همایش گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت که در سالن همایش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت آتشنشان‌های ساختمان پلاسکو تهران، گفت: مشکلاتی که ما در سطح جهان اسلام امروز با آن مواجه هستیم سبب تشکیل این همایش بوده است که از آن می‌توان به انحطاط امنیتی اشاره کرد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: در جهان اسلام نه تنها بخش‌هایی دچار نا امنی شده است بلکه گرفتار انحطاط امنیتی گشته و ما را به عنوان دینی معرفی می‌کنند که پیروانش همدیگر را از بین می‌برند.

وی با بیان اینکه کسی جز خود ما و به ویژه قشر نخبه و دانشمند نمی‌تواند این مسئله را حل کند، افزود: گرچه دیپلماسی برای حل این موضوع مؤثر است اما نقش دانشمندان و علما را نباید نادیده گرفت.

حجت الاسلام لک زایی با اشاره به اینکه جهالت‌های جهان اسلام باید برطرف و عقلانیت جایگزین آن شود، تصریح کرد: اگر بر اساس عقل رفتار کنیم آنگاه آن نفس و خوی درندگی به شجاعت، دفاع از مظلومان ومبارزه با ظالمان میل خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر عقلانیت وجود ما را فرا بگیرد از شهرت طلبی، شهوت رانی و دیگر اقدامات حیوانی پیراسته و به سمت حکمت، زهد و وارستگی سوق می‌یابیم.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: عدالت در کنار عقلانیت موجب می‌شود از افراط و تفریط فاصله بگیریم و به همان امت میانه‌ای تبدیل شویم که خداوند از ما انتظار دارد.

ارسال ۵۳ ایده به دبیرخانه همایش

وی در خصوص این همایش عنوان کرد: ۵۳ ایده به دبیرخانه همایش ارسال شده است که در قالب کتابی به دو زبان فارسی و عربی منتشر شده و در اختیار مهمانان قرار گرفته است.

حجت الاسلام لک زایی افزود: پیشنهاد و تلاش ما این است مجمع اندیشمندان ایران و جهان عرب تأسیس شود و این کنفرانس مقدمه‌ای برای ایجاد این مجمع شود تا جریان مستمر فکری میان علما و اندیشمندان ایران و عرب که دوستدار عقلانیت، آرامش و امنیت در منطقه هستند به راه افتد.