مدير گروه فرهنگ و معارف شبكه سه سيما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه هاي اين گروه در ماه مبارك رمضان گفت: "رويكرد كلي برنامه هاي شبكه سه بر اساس شبكه جوان شكل مي گيرد. امسال مجموعه تلويزيوني "پرستوهاي مهاجر" براي پخش در ماه مبارك رمضان در نظر گرفته شده كه افكار و انديشه هاي طلبه هايي را كه از ديگر كشورها براي تحصيل علوم حوزوي به ايران آمده اند به تصوير مي كشد. برنامه "اسلام در روسيه" نيز وضعيت جامعه مسلمانان اين كشور را نشان مي دهد كه در قالب 15 قسمت 30 دقيقه اي تهيه و توليد شده است."



رضا كاشاني اسدي در ادامه درباره ساير آثار اين شبكه توضيح داد: "برنامه "چهارراه" كه تاكنون نزديك به 100 قسمت آن پخش شده و اكنون توليد دو سري 52 قسمتي آن به پايان رسيده با توجه به دغدغه هاي مخاطب جوان تعريف و توليد شده است. در هر قسمت اين مجموعه يك داستان با مضاميني مانند حجاب، موسيقي، مهدويت و ... مطرح مي شود و چند جوان حاضر در استوديو به بحث درباره اين موضوع مي پردازند و كارشناس برنامه اقدام به توضيح و جمع بندي نهايي مي كند."

وي با اشاره به پخش برنامه "گوي و ميدان" اعلام كرد: "اين برنامه حدود سه سال است كه به طور متوالي پخش مي شود و جنبه اطلاع رساني دارد. براي اينكه برنامه حال و هواي ماه مبارك رمضان را بگيرد، پرسش هايي قرآن محور مطرح مي شود. برنامه "زلال احكام" در قالب 150 قسمت 30 دقيقه اي به طرح احكام مي پردازد و كارشناس برنامه به سئوال مخاطبان پاسخ مي دهد."



كاشاني به توليد برنامه اي با موضوع سال پيامبر اعظم (ص) اشاره و خاطرنشان كرد: "در نظر داريم 44 حكايت از زندگي حضرت رسول (ص) از ابتداي تولد تا رحلت آن حضرت را به صورت نمايش كوتاه به تصوير بكشيم. همچنين در برنامه ديگري با عنوان "چلچراغ" افراد حاضر در استوديو و دسگر مخاطبان پرسش هايي را مطرح مي كنند و در استوديو به آنها پاسخ داده مي شود. اين برنامه را مصطفي پورحامدي تهيه و كارگرداني كرده و از نيمه ماه مبارك رمضان پخش مي شود."



مدير گروه فرهنگ و معارف شبكه سه سيما به ساخت برنامه اي با موضوع افكار شهيد مطهري اشاره كرد و گفت: "مجموعه برنامه "انديشه هاي آسماني" كه در قالب برنامه هاي چهار دقيقه اي توليد مي شود به دقت نظر در آثار و شرح انديشه هاي استاد مطهري مي پردازد. در اين اثر از انيميشن، كارهاي نمايشي و بازسازي برخي صحنه هاي زندگي آن شهيد نيز استفاده خواهد شد. برنامه هاي رحمة للعالمين و برنامه هاي سحر و صبحگاهي گروه معارف شبكه سه كه يكي از آنها تفسير دعاي ابوحمزه ثمالي است در ماه مبارك رمضان به پخش خود ادامه مي دهد."



وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار مهر كه در سال پيامبر اعظم (ص) برنامه قابل توجهي در اين زمينه توليد و پخش نشده توضيح داد: "ما براي امسال اقدام به انتشار فراخوان شعر به منظور دعوت از شاعران جوان كرديم تا آثار خود را در زمينه رسول مكرم اسلام (ص) براي شبكه سه ارسال كنند. برنامه ديگري به صورت مسابقه در نظر گرفته شده كه پرس شهاي آن درباره پيامبر (ص) از منظر قرآن است كه به زودي پخش آن آغاز مي شود."



كاشاني ادامه داد: "حقيقت اين است كه در طول يكسال ظرفيت ارائه آثار تلويزيوني در اين موضوع خاص بيش از اين نيست. در طول امسال مي توان براي توليد برنامه ريزي و مرحله آماده سازي را صورت داد تا سال ديگر توليدات به شكل جدي ارائه شود. در سال امام علي (ع) نيز به همين شكل برنامه ها يك سال بعد ارائه شد. البته تمامي شبكه ها به تفكيك ژانر يعني شبكه دو براي كودك و نوجوان، شبكه يك براي عموم مخاطبان، شبكه سه براي گروه سني كودكان و نوجوانان و شبكه چهار براي مخاطب فرهيخته مشغول فعاليت و برنامه ريزي هستند."



مدير گروه معارف شبكه سه يادآور شد: "جهت گيري عمومي برنامه هاي ما استفاده از بيان غيرمستقيم است. البته بايد توجه داشت بيان مستقيم هميشه بد نيست. هر چند ارائه غيرمستقيم و داستان وار مطالب مي تواند بر مخاطبان تاثير بيشتري داشته باشد. در اين ميان يك نكته اهميت زيادي دارد و آن اينكه به محتواي كلام به خوبي توجه شود. براي نمونه ما در هفته وحدت برنامه را در ميان كردهاي ايران و منطقه تركمن صحرا اجرا كرديم كه مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. به عقيده من، اين مسئله اهميت زيادي دارد كه ما به برخورداري برنامه هاي مذهبي از مخاطب زياد توجه داشته باشيم."



كاشاني در پايان درباره اينكه برخي تهيه كنندگان مشكل اصلي برنامه هاي مذهبي را پائين بودن بودجه توليد آنها مي دانند، اعلام كرد: "در اين زمينه مشكل خاصي براي ما وجود نداشته است. برنامه ريزي براي تعيين برآورد آثار مختلف بر اساس نياز برنامه صورت مي گيرد. براي نمونه سريال هاي "حضرت يوسف (ع)" و "مختارنامه" جزو آثار مذهبي هستند و با درجه الف ويژه توليد مي شوند. در گروه معارف شبكه سه نيز ما تاكنون آثاري با در جه ب توليد كرده ايم. توجيه كيفيت پائين برخي برنامه هاي مذهبي با پائين بودن بودجه نوعه بهانه تراشي است. در حال حاضر ما سه گروه توليد در خارج كشور داريم كه براي گروه معارف شبكه سه برنامه توليد مي كنند. به نظر من مشكل برنامه هاي مذهبي بودجه نيست."