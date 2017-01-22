سیاست های ترامپ به زیان اقتصاد جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرد، سیاست های حمایت از تولید داخلی «دونالد ترامپ» احتمالا تاثیر منفی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.

«لاگارد» تصریح کرد، اتخاذ چنین سیاستی از سوی «ترامپ»، منافع مثبت بدست آماده به وسیله اجرای اقدامات محرک اقتصادی در سطح جهان را تحت الشعاع خود قرار می دهد و به نوعی به آنها آسیب وارد می کند.

رئیس صندوق بین المللی پول گفت: «احتمالا دنبال کردن سیاست حمایت از تولید داخلی از سوی «ترامپ» کاملا مثبت نخواهد بود. »

«کریستین لاگارد» در ادامه گفت: «شاخص ارزش بالای دلار، دنبال کردن سیاست حمایت از تولید داخلی توسط آمریکا و بریتانیا، جنگ ارزی، اجرای محرک های پولی در کشورهای مختلف منجر به آسیب بیشتر تجارت بین المللی و نیز اقتصاد جهانی خواهد شد.»