به گزارش خبرنگار مهر ، رضا رحیمی شامگاه شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: از ظرفیت سازمان نظام صنفی در شورای گفتگو استفاده شود.

رحیمی افزود: در راستای استفاده از توان و ظرفیت داخل، برای نگهداری پورتال استانداری بیش از ۵۰ میلیون تومان از ما بابت عقد قرار داد می خواستند اما بچه های کرمانشاه با ۱۹.۵ میلیون تومان کار را انجام دادند.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه خواستار ایجاد درمانگاه در شهرک صنعتی فرامان شد و گفت: در آن منطقه ۳ تا ۴ هزار نفر حضور دارند و ایجاد درمانگاه ضروری است.

وی افزود: در پی سفر رئیس جمهور به استان و پیگیری جدی دکتر رازانی ۲۰ میلیارد تومان برای شهرک های صنعتی استان تخصیص یافت و ۲۰ میلیارد تومان دیگر با دعوت از آقای یزدانی به استان اعتبار دادند و جمعا ۴۰ میلیارد تومان طی دو سه ماه اخیر به بنیه شرکت شهرک های استان اضافه شد.

رحیمی افزود:مشوق زمین به عنوان یکی از مشوق های سرمایه گذاری لحاظ شده و متاسفانه مشوق دیگری در اختیار ما نیست کار بسیار بزرگی انجام شد که متاسفانه به آن پرداخته نشد.

وی بیان کرد: با تلاش های انجام شده قیمت زمین شهرک های صنعتی استان ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد و غیر از شهرک اسلام آباد، فرامان و زاگرس که تقریبا زمینی ندارند قیمت مابقی ۵۰ درصد کاهش یافت.

رحیمی اقدام مذکور را از مشوق های خوب سرمایه گذاری و ماحصل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: متاسفانه پیش از این هر سال قیمت زمین شهرک های صنعتی رشد داشت و ما نیز هیچ مشوقی برای جذب سرمایه گذار نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه قیمت زمین از ۵۰ تا ۸۵ درصد کاهش یافته، تصریح کرد: به عنوان نمونه زمین سنقر از ۴۹۵۰۰ تومان به متری ۲۰ هزار تومان رسیده و حتی اگر تغییر کاربری زمین کشاورزی نیز صورت گیرد باز هم زمین ارزان تر خواهد بود با همه زیرساخت های آب و برق و...