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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱:۱۹

خنثی سازی عملیات انتحاری در بیروت

خنثی سازی عملیات انتحاری در بیروت

منابع لبنانی از خنثی سازی یک عملیات انتحاری در پایتخت این کشور و دستگیری عامل آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع امنیتی لبنانی از خنثی سازی عملیات انتحاری لحظاتی قبل از وقوع آن در خیابان الحمرا بیروت خبر دادند.

بر اساس این گزارش، منابع امنیتی اعلام کردند که فرد انتحاری با کمربند انفجاری خود قبل از ورود به یکی از رستوران ها در خیابان الحمرا بازداشت شده است.

منابع لبنانی اعلام کردند که بازداشت این عامل انتحاری در عملیات مشترک اداره اطلاعات ارتش و بخش اطلاعات نیروهای امنیت داخلی لبنان انجام گرفته است.

تحقیقات اولیه حاکی از آن است که فرد انتحاری تنها بوده است. وی بعد از بازداشت توسط نیروهای امنیتی لبنان و جدا کردن کمربند انفجاری به بیمارستان منتقل شده است.

در همین حال منابع لبنانی شایعات مطرح پیرامون حضور یک فرد انتحاری دیگر در مکان مذکور را تکذیب کردند. در حالی که اخبار متناقضی در خصوص تابعیت این فرد منتشر شده است بر اساس مدارک هویتی یافت شده از وی، او تبعه لبنانی متولد سال ۱۹۹۲ میلادی و «عمر حسن العاصی» نام دارد.

کد مطلب 3883688

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