به گزارش خبرنگار مهر ، کیوان کاشفی شامگاه شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به پیش نویس آیین نامه نظام هماهنگ خرید و استفاده از کالاها و خدمات استان اظهار داشت: یکی از مباحث نشست قبل بحث صدور مجوز صادرات مشقات نفتی بود

نیازی، مدیر کل استاندارد استان گفت: ۱۶ مرز رسمی مجوز صادرات را دارند که مرز خسروی در استان ما نیز مشمول آن می شود.

کاشفی بیان کرد: برای ساخت و ساز در محل نمایشگاه بین المللی کرمانشاه، سازمان مسکن و شهرسازی برای ما جریمه ۲۰۰ برابری معادل ۳ میلیارد را مطرح و کرده و قرارداد زمین را لغو کرده است.

وی از امکان تردد خودروهای سواری از مرز پرویزخان خبر داد و گفت: در این خصوص راهنمایی و رانندگی پای کار آمده و بحث پلاک گذاری نیز در در جریان است و به طرف عراقی اعلام کردیم که مسئله کاملا حل شده است.

ایجاد درمانگاه در شهرک صنعتی فرامان از دیگر موضوعات نشست بود که مورد بحث قرار گرفت.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ۲۸۷۰ نفر در شهرک صنعتی فرامان و بیستون مشغول هستند و ایجاد درمانگاه در این منطقه مورد تاکید است.

بحث دپوی نقدینگی افراد متقاضی وام از سوی بانک ها نیز قابل تامل بود.

کاشفی در این خصوص با اشاره به بررسی مصادیق اجرای بخشنامه بانک مرکزی افزود: متاسفانه در چند ماه گذشته با تعداد زیادی درخواست و اعتراض از سوی واحدهای تولیدی مواجه هستیم که در زمان اخذ تسهیلات، بخشی از تسهیلات چه سرمایه در گردش و یا... بانک آن را دپو میکند و اجازه برداشت تمام سرمایه در گردش را نمی دهد معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد را بانک ها نگه می دارند و بطوریکه فرد دریافت کننده باید سود تسهیلات را پرداخت کند اما تسهیلات در ید او نیست یعنی بین ۲۸ یا ۳۰ درصد نرخ تسهیلات قرار می گیرد.

وی بیان کرد: ما بررسی کردیم و دیدیم حتی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی به صراحت ابلاغ شده که اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب انواع پرونده ها اخذ تسهیلات بصورت یکجا در قرارداد اخذ سود در زمان اعطای تسهیلات و... ممنوع است و بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که ممنوع است اما کاملا در بانک های مااجرا می شود.

کاشفی ادامه داد: ما بخشنامه را گرفتیم و این کار متاسفانه انجام می شود درخواست شفاف ما این است که بانک ها اولاً مواردی که بلوکه شده حتما برگردانند. اکنون واحدها برای سرمایه در گردش هزاران گرفتاری دارد و اینکه بانک ۱۰ تا ۲۰ درصد آن را نگه دارد ظلم است چون بانک در ازای پرداخت تسهیلات وثیقه و سود گرفته و این مورد برطرف شود و از این پس در عقود این کار انجام نگیرد.

این اظهارات با واکنش نمایندگان بانک ها روبرو شد بطوریکه این ادعا را رد کردند و منکر دپوی سرمایه دریافت کنندگان تسهیلات شدند.

استاندار کرمانشاه به صراحت از نمایندگان بانک ها در این جلسه سوال کرد که آیا وجه نقد را بلوکه می کنید و پاسخ دادند خیر بلوکه نمی کنیم.

نماینده یکی از بانک ها گفت: این مسئله در بانک های دولتی وجود ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اما با بیان اینکه اقدام مذکور در بانک های صادرات و تجارت انجام می شود، گفت: هیچکس وجه نقد را به عنوان وثیقه نگه نمی دارد یا وثیقه ملکی یا سفته درخواست می شود.

این اظهارات در حالیست که معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: من اطلاع دارم یک و نیم میلیارد از یک کارآفرین را در بانک بلوکه کردند.

نماینده بانک صادرات گفت: از اول سال تاکنون ۹۶۰ میلیارد مطالبات ما افزایش یافته و اگر وثیقه می گرفتیم قطعا اینطور نبود.