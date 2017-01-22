نگاه همه مسلمان در جهان به موضوع مهدویت مشترک است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه شنبه در دیدار جمعی از نخبگان و فعالین کانون های مهدویت استان مسئله مهدویت را یک مسئله اصیل و ریشه دار در بین مسلمانان دانست و اظهار کرد: بحث مهدویت یک موضوع تاریخی طولانی است و همه انبیاء این انتظار را کشیده اند و حتی پیامبر(ص) هم جزء منتظران بوده و بارها علائم ظهور را بیان کرده و این سلسله انتظار تاکنون ادامه دار بوده است.

وی گفت: موضوع مهدویت در ادیان مختلف بیان شده و در همه کتاب های آسمانی قبل هم به ظهور موعود اشاره شده است اما در قرآن آیات متعددی در این زمینه وجود دارد که به اهل تقوی وعده داده شده که حاکمیت زمین به صالحین و مومنین می رسد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در پر رنگ شدن فرهنگ انتظار در جوامع اسلامی، بیان کرد: با ظهور انقلاب اسلامی انتظار و فرهنگ مهدویت پررنگتر شد زیرا انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب جهانی بود که در دنیا تاثیرات شگرفی داشت و مهدویت نیز یک موضوع جهانی است و پررنگ تر شد.

آیت الله حسینی شاهرودی افزود: خداوند متعال می خواهد انسان ها متوجه شده و به این نتیجه برسند که باید به سمت دین و حاکمیت الهی بروند و به دنبال کسی باشند که از همه برتر باشد.

وی گفت: همه ما وظیفه داریم زمینه و بستر لازم برای ظهور موعود و تشکیل حکومت جهانی را فراهم کنیم و آمادگی و در صحنه بودن خود را با عمل به وظایف مان اعلام کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به اهمیت فرهنگ مهدویت اشاره کرد و گفت: هر موضوع مهم و جدی از سوی دشمنان همواره مورد هجوم و تحریف بوده و فرهنگ مهدویت به علت اهمیت، از این هجوم و تحریف ها در امان نمانده و همواره از سوی دشمنان مورد تحریف واقع شده است.

وی تحریف و تخریب فرهنگ مهدویت از سوی دشمنان را نشانه جدی دانستن فرهنگ مهدویت از سوی دشمن عنوان کرد و افزود: دشمنان و شیاطین بزرگ امروزه بطور واضح و صریح مخالفت و نگرانی خود را از فرهنگ انتظار و مسئله مهدویت بیان کرده و اقدامات مخرب آنها برای تحریف فرهنگ مهدویت نشانه جدی گرفتن مهدویت از سوی جبهه کفر است.

آیت الله حسینی شاهرودی افزود: به شکل های گوناگون با موضوع مهدویت مبارزه شده و تحقیقات و مطالعات وسیعی از سوی آمریکا و اسرائیل برای آشنایی با فرهنگ مهدویت با هدف تخریب و سوء استفاده از آن انجام شده است.

وی نگاه همه مسلمان به فرهنگ مهدویت را مشترک عنوان کرد و افزود: دیدگاه همه مسلمانان به موضوع مهدویت مشترک است و اختلافات در مورد این موضوع بسیار جزیی و اندک است و مهم اصل مهدویت است که همه مسلمانها به آن اعتقاد دارند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: اگر مسائل مهدویت به زبانی ساده گفته شود پذیرفته تر می شود و مخالفان بیشتری جذب می شود و اهمیت این موضوع در ابعاد گسترده تری آشکار می شود.

وی به کتب معتبر اهل سنت اشاره کرد و گفت: موضوع مهدویت در کتب معتبر اهل سنت بیان شده و قریب به اتفاق درمنابع معتبر اهل سنت بصورت مستقیم یا غیر مستقیم احادیث مربوط به حضرت مهدی(عج) را بیان کرده اند.