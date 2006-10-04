هدف رسانه ملي تشكيل جامعه اي دين مدار و دين باور است/ ضعفهاي فعلي صداوسيما از مسئوليتهاي سنگين اين رسانه نشأت مي گيرد

رضا كاشاني اسدي مدير گروه فرهنگ و معارف شبكه سه سيما در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب بر حركت به سوي ارزشهاي ديني و اخلاقي، طي ديدار آذر ماه سال 83 با كاركنان صداوسيما، گفت: در اين زمان مبنايي به منظور جهت گيري سازمان داده شد، پيرو اين جهت گيري تلاش شد تا نقاط ضعف و قوتهاي برنامه هاي سازمان مطرح شود، اين در حالي است كه در گذشته كمتر سابقه داشت چنين تدابيري انديشيده شود.

كاشاني ياد آور شد: تلاشهايي كه در اين راستا و همسو با جهت گيريهاي سازمان انجام مي شود، به بضاعت سازمان توجه فراواني دارند.

وي افزود: ضمن فعاليتهاي سازمان نگراني ما از يك سو به فراهم كردن بضاعت بالا به ويژه در بخش نرم افزاري برمي گردد كه بايد بيشتر از آنچه كه هست باشد و از سوي ديگر مانند هر ورود و حضوري، كاستيها و ضعفهايي داريم كه بايد به صورت دائم از طريق معيارهاي موجود ارزيابي و مطرح شوند.

مدير گروه فرهنگ و معارف شبكه سه سيما تصريح كرد: البته با رجوع به آمار ارائه شده، مي توان دريافت كه چقدر در كار خود موفق بوده ايم و كار ما نسبت به سال گذشته تا چه ميزاني ارتقاء يافته است.

وي ارزيابي برنامه هاي سيما را مشروط به وجود دستگاههاي ارزيابي پيچيده دانست و اظهار داشت: بررسي عملكرد كار رسانه بسيار دشوار است چرا كه با ادوات اندازه گيري قابل بررسي نيست و نمي توان آمار و ارقام دقيقي در اين خصوص ارائه داد.

رضا كاشاني عمده ترين عامل براي ارزيابي و سنجش عملكرد رسانه ملي را، نظر آحاد و عموم مردم توصيف كرد.

وي با بيان اينكه رسانه ملي عاملي مؤثر در ارتقاء معرفت ديني جامعه است، تصريح كرد: آنچه در اين مقطع بسيار مهم به نظر مي رسد تبليغ است، يعني بايد تبليغ ديني در خصوص فعاليتهاي قرآني انجام گيرد.

مدير گروه فرهنگ و معارف شبكه سه سيما ياد آور شد: هدف غايي و نهايي رسانه ملي اين است كه جامعه اي دين مدار و دين باور داشته باشيم، بنابراين در اين راستا هر دستگاهي مأموريتي داشته و يكسري محدوديتهايي دارد.

وي افزود: اما در رسانه هميشه اين نگراني وجود دارد كه پدر و مادر نسبت به وظايف خود سستي مي كنند و اين مسئوليت خواسته يا ناخوانسته به دوش رسانه گذاشته مي شود. از اين رو جوان تمام حواس و چشم و گوش خود را به سيما مي سپارد تا ببيند چه برنامه اي پخش مي كند.

رضا كاشاني با تأكيد بر اين نكته كه اگر دستگاههاي آموزشي كارآيي نداشته باشند، رسانه نيز نمي تواند كار خود را به درستي انجام دهد، گفت: اين در حالي است كه برخي از مسئوليتهاي خانواده و يا آموزش و پرورش به عهده سيما گذاشته مي شود كه به هر حال مشكل است رسانه بتواند اين مسئوليت سنگين را به عهده بگيرد.

وي در ادامه گفت: اگر تعريف درست و دقيقي از مأموريت رسانه داده شود و از سوي ديگر هر دستگاه و ارگاني فعاليتها و مأموريتهاي خود را، خود به عهده گيرد، مرزها مشخص شده و اشكالات و ضعفهاي موجود در صداوسيما كمتر مي شود .